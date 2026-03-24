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Actriz conmovió al revelar que padece cáncer de mama mientras sus padres estaban en cuidados paliativos

Una famosa actriz conmovió en redes al revelar que padece cáncer de mama mientras enfrentaba un difícil momento con sus padres.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Famosa actriz estadounidense reveló que tenía cáncer de mama
Reconocida actriz estadounidense reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en medio de una compleja situación familiar. (Foto: Freepik)

En las últimas horas, una reconocida actriz de cine y televisión reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que recibió mientras enfrentaba otro duro momento familiar, con sus padres en cuidados paliativos.

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¿Quién es la famosa actriz que reveló que padece de cáncer de mama?

Se trata de la actriz estadounidense de 54 años Amanda Peet, quien conmovió al público al revelar, a través de un ensayo publicado en The New Yorker, que fue diagnosticada con cáncer de mama durante el verano pasado.

La actriz Amanda Peet revela que padece de cáncer de mama
La actriz Amanda Peet reveló por medio de un ensayo que padece de cáncer de mama. (Foto: Valerie Macon/AFP)

Según relató, esta situación coincidió con un momento especialmente doloroso en su vida, ya que sus padres atravesaban un delicado estado de salud y se encontraban en cuidados paliativos, tras luchar contra el Parkinson.

La actriz, reconocida por su participación en 'Falsas Apariencias', contó que en agosto de 2025, tras un chequeo médico, le detectaron un pequeño tumor.

A partir de allí, se sometió a varios estudios que confirmaron el tipo de cáncer que padecía, todo esto mientras enfrentaba también la pérdida de su padre.

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¿Qué tipo de cáncer mamario le diagnosticaron a la actriz Amanda Peet?

En el escrito que compartió la actriz, relató que, poco después de despedir a su padre, recibió una llamada de su médico en la que le confirmaron que su cáncer de mama era "HER2 negativo".

Según explicó, este tipo de cáncer se caracteriza por no presentar altos niveles de la proteína del factor de crecimiento epidérmico humano 2, lo que influye en la forma en que la enfermedad se desarrolla y progresa.

Amanda Peet, actriz estadounidense, revela que tiene cáncer de mama
Amanda Peet reveló que tras la muerte de su padre conoció que su tipo de cáncer era "HER2 negativo". (Foto: Monica Schipper/Getty Images/AFP )

Tras conocer su diagnóstico, Amanda decidió hablar abiertamente con sus hijos. Según contó, su terapeuta le recomendó incluirlos en el proceso para afrontar mejor la situación y transmitirles tranquilidad, ya que su cáncer se encuentra en fase I y no requeriría quimioterapia.

Sin embargo, en medio de este proceso personal, la actriz también enfrentó otra dura pérdida: días después de compartir la noticia con sus hijos, su madre falleció, un momento que describió con emotividad al recordar los últimos instantes que vivió junto a ella.

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¿Quién es Amanda Peet?

Amanda Peet es una actriz estadounidense nacida en Nueva York, reconocida por su amplia trayectoria en cine y televisión desde finales de los años noventa. A lo largo de su carrera ha logrado consolidarse en Hollywood gracias a su versatilidad para interpretar tanto comedia como drama.

Ha participado en producciones destacadas como 'Falsas Apariencias' en 2012 e 'Identidad', además de series como 'Dirty John' y 'Togetherness'. Su carrera se ha mantenido activa con proyectos variados, lo que la ha convertido en una figura reconocida dentro de la industria del entretenimiento.

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