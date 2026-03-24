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Murió Leonid Radvinsky, creador de la famosa 'página azul' a los 43 años: esto se sabe

La empresa confirmó la muerte del multimillonario empresario Leonid Radvinsky a través de un comunicado, expresando que "se fue en paz".

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció el creador de la famosa 'página azul', Leonid Radvinsky a sus 43 años. (Foto: Freepik)

El mundo empresarial está de luto tras conocerse el fallecimiento del ucraniano Leonid Radvinsky, reconocido por ser el creador de la famosa 'página azul'.

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¿De qué murió el creador de la famosa 'página azul', Leonid Radvinsky?

La reconocida compañía confirmó, a través de un comunicado oficial, el fallecimiento del ucraniano Leonid Radvinsky, ocurrido el pasado 23 de marzo, tras enfrentar durante años un agresivo cáncer.

Murió Leonid Radvinsky
De acuerdo con un comunicado de la reconocida 'página azul', Leonid Radvinsky falleció a causa de cáncer. (Foto: Freepik)

Aunque no se detalló el tipo de enfermedad que padecía, los primeros reportes señalaron que el empresario, de 43 años, murió "en paz", lo que generó diversas reacciones en el ámbito empresarial y digital.

Tras conocerse la noticia, sus familiares solicitaron respeto y privacidad en este difícil momento, sin entregar mayores detalles sobre su deceso.

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¿Quién fue Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky fue un empresario ucraniano-estadounidense que ganó reconocimiento mundial por ser el dueño de la famosa 'página azul', plataforma que adquirió en 2018 y transformó en un exitoso servicio de suscripción de contenido exclusivo.

Nació en Odesa, pero desde niño se radicó en Estados Unidos, donde creció en Chicago y más adelante residió en Florida.

A pesar de liderar uno de los negocios digitales más lucrativos, mantuvo siempre un perfil bajo.

Su fortuna creció especialmente durante la pandemia de Covid-19, cuando la plataforma alcanzó gran popularidad, posicionándolo entre los multimillonarios más destacados del mundo.

Incluso, antes de su fallecimiento, ya se conocían negociaciones para vender la compañía, cuyo valor se estimaba en miles de millones de dólares.

Falleció el creador de la famosa página azul
Leonid Radvinsky logró posicionarse entre los hombres más ricos del mundo gracias al éxito de la 'página azul'. (Foto: Freepik)

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¿Cómo reaccionaron en redes al fallecimiento de Leonid Radvinsky, el creador de la famosa 'página azul'?

Como era de esperarse, varios creadores de contenido que generan ingresos en esta reconocida plataforma se pronunciaron en redes sociales para lamentar su fallecimiento y, al mismo tiempo, agradecerle por el impacto de su trabajo.

Otros, por su parte, aseguraron que su fallecimiento habría sido consecuencia de un "castigo divino", debido a la naturaleza controversial de la plataforma que creó.

Nos cambiaste la vida ❤️👏", "Va a seguir facturando desde el cielo un crack 🎉🥂" y "Todo se paga en esta tierra", fueron solo algunos de los comentarios que escribieron.

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