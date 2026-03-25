Jhorman abrió su corazón y contó todo sobre los acuerdos que tenía con Alexa Torrex: “más allá no”

Luego de que Alexa Torrex le terminara en vivo a Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido decidió pronunciarse y revelar detalles sobre los acuerdos que tenían con ella antes de ingresar al reality de convivencia.

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¿Qué acuerdos tenían Jhorman y Alexa antes de La casa de los famosos Colombia?

Jhorman abrió su corazón recientemente en el podcast que tiene la Toxicosteña y habló sobre los acuerdos que tenía con su pareja antes de que ella entrara al programa.

La expareja de Alexa contó sin filtros que ellos dos tenían varios acuerdos, en los que se contemplaban situaciones propias del formato como escenas de besos, actuación y demás momentos que podrían requerirse dentro del reality.

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Según explicó, esos escenarios ya estaban hablados entre los dos, por lo que no representaban un problema dentro de la relación.

Jhorman Toloza destapa los acuerdos con Alexa y habla sin filtros del ‘shippeo’ en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“En esas escenas no hay discusión porque son escenas de actuación y es trabajo como tal”, expresó Jhorman durante la conversación.

A la pregunta directa de la Toxicosteña sobre el ‘shippeo’ que ha estado en polémica en los últimos días, Jhorman fue claro y aseguró que ese tema también lo habían hablado previamente.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el ‘shippeo’ entre Alexa y Tebi que ha generado polémica?

“Jhorman, eso es posible que yo me pueda acercarme a alguien”, recordó que ella le dijo, explicando además que Alexa le manifestó que, como mujer, también podía sentir, pero que no pasaría nada más allá.

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“Yo soy mujer y también puedo sentir, pero te prometo que no va a pasar nada más allá”, agregó Jhorman que le había dicho Alexa.

A lo que la Toxicosteña le contó que, según su experiencia, todo el mundo dentro del reality se vuelve ese entorno y no hay nada más allá de eso.

Jhorman Toloza destapa los acuerdos con Alexa y habla sin filtros del ‘shippeo’ en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación, los dos estuvieron de acuerdo en que Alexa no necesitaba un ‘shippeo’ en el juego y que ya estaba jugando muy bien, además de ser una de las favoritas del público.

Jhorman dijo que desde que empezó ese ‘shippeo’, los porcentajes que antes tenía tan altos ahora bajaron.