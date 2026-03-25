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Alexa Torrex se le declaró oficialmente a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Tras poner fin a su relación con Jhorman Toloza, Alexa Torrex afirmó delante de todos los participantes su gusto por Tebi.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex sorprendió al declararle su amor a Tebi Bernal en La casa de los famosos
Alexa Torrex sorprendió al declararle su amor a Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia están cada vez más potentes, pues solo basta una palabra para desatar la polémica, y esta vez no fue la excepción. Alexa Torrex aprovechó un reciente enfrentamiento con Yuli Ruíz para dejar claro su gusto por Tebi Bernal.

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¿Alexa Torrex se le declaró oficialmente a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

El shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal parece comenzar a incomodar a los demás participantes dentro de La casa de los famosos Colombia, pues los recientes acercamiento de la pareja estarían conflictuando la paz en la habitación que comparten con sus compañeros.

Alexa Torrex le hizo inesperada confesión a Tebi Bernal
Alexa Torrex le hizo inesperada confesión a Tebi Bernal. (Foto Canal RCN).

En las últimas horas Yuli Ruiz decidió encarar a la pareja exponiéndolos frente a todos los participantes de la casa y obteniendo el apoyo de algunos de ellos. Sin embargo, lejos de sentirse aludidos, la pareja se mantuvo firme en su relación.

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Incluso, en medio de los alegatos por parte de todos, Alexa decidió pararse en la mitad de la sala para manifestar abiertamente que a ella le gustaba Tebi Bernal y que no tenía problema en aceptarlo públicamente.

“No es mentira, a mí me gusta Tebi y lo he sostenido delante de todo el mundo acá”

La confesión de Torrex llegó días después de dirigirse a las cámaras de La casa de los famosos Colombia y demás participantes para dejarles claros que daba por terminado su compromiso con Jhorman Toloza.

¿Por qué Alexa Torrex terminó su relación con su prometido Jhorman Toloza?

Vale la pena recordar que Alexa Torrex decidió dar por terminada su relación con su prometido Jhorman Toloza pocos después del congelado de Luisa Cortina en el que le expresó a ella que su pareja estaba quedando como el “santo cachón de Colombia” a raíz de sus constantes acercamientos con Tebi Bernal.

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Para evitar este tipo de calificativo hacia él y evitar que su reputación se viera afectada ante todo un país, Alexa decidió dejar a un lado su relación para que sus acciones no lo perjudicaran.

Pese a todo esto, Jhorman manifestó por medio de sus redes sociales que continuaba firme con Alexa e incluso a continuado compartiendo contenido relacionado a ella y animando a los internautas a seguir votando por ella para que continúe en la competencia.

Alexa Torrex se le declaró a Tebi Bernal
Alexa Torrex se le declaró a Tebi Bernal. (Foto Canal RCN).
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