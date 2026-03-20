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Paola Jara compartió una foto de Emilia luego de que Jessi Uribe enseñara su rostro

Paola Jara compartió una foto de Emilia en redes, luego de que Jessi Uribe mostrara por primera vez el rostro de la menor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Foto de Emilia sale a la luz luego de que Jessi Uribe enseñara su rostro
Foto de Emilia sale a la luz luego de que Jessi Uribe enseñara su rostro. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una tierna fotografía de su pequeña hija Emilia, esto luego de que su esposo Jessi Uribe sorprendiera al mostrar por primera vez el rostro de la menor, desatando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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¿Cómo luce Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Durante la tarde del pasado miércoles 18 de marzo, en pleno mesiversario número cuatro de Emilia, Jessi Uribe sorprendió con una inesperada publicación en redes sociales: un video en el que mostró parte del rostro de su hija, algo que nunca antes había hecho. Cabe recordar que la pareja de artistas ha sido muy cuidadosa con este tema para evitar exponer la imagen de la menor y protegerla de la opinión pública.

Paola Jara sorprende al contar cómo es su hija Emilia.
Paola Jara revela cómo es Emilia y desata emoción. (Foto: Freepik)

Y es que, aunque esto sigue siendo así, Uribe llamó la atención con un video en el que dejó ver nuevos ángulos de la niña, resaltando sus largas pestañas, sus cejas tupidas y su nariz bien perfilada. La publicación generó un sinfín de reacciones, en las que los fanáticos de la pareja se mostraron encantados al conocer más detalles del físico de la menor.

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¿Cuál fue la fotografía de Emilia que Paola Jara compartió de la menor?

Ahora bien, durante el transcurso de este viernes 20 de marzo, dos días después de este emocionante acontecimiento, Paola Jara reapareció por medio de sus redes sociales para compartir una nueva fotografía de su pequeña hija.

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En la fotografía publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara presumió el nuevo peinado que le había realizado a su hija, pero eso sí, sin mostrar su rostro. Pues la reconocida cantante fue cuidadosa al solo dejar la frente de la menor mientras posaba junto a ella.

“La palmeritas de hoy”, escribió Paola para referirse al peinado que le había hecho a su hija.

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