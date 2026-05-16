La participación de Shakira en un evento internacional en el que se confirmó su rol en la canción oficial del Mundial 2026 ha generado amplia conversación en plataformas digitales.

En ese mismo espacio, la presencia del modelo y presentador mexicano Clovis Nienow llamó la atención de usuarios que han comentado su interacción durante el encuentro.

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¿Quién es Clovis Nienow, el modelo relacionado con Shakira?

Clovis Nienow es un modelo, actor y presentador mexicano que ha construido su carrera en la industria del entretenimiento. Su reconocimiento público se fortaleció tras su participación en realities de televisión, donde logró visibilidad en distintos países de habla hispana.

Entre sus participaciones destacan programas de convivencia televisiva. Su perfil se ha caracterizado por alternar el modelaje con la conducción en espacios de entretenimiento, lo que le ha permitido mantenerse activo en medios digitales y televisión.

De acuerdo con información pública, su exposición en redes sociales también ha crecido gracias a su participación en entrevistas y eventos de alto perfil, donde ha coincidido con figuras internacionales del entretenimiento.

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¿Qué pasó entre Shakira y Clovis Nienow?

Durante el evento de la FIFA en el que Shakira fue presentada como parte del proyecto musical del Mundial 2026, se realizaron entrevistas con diferentes invitados, entre ellos Clovis Nienow, quien participó como entrevistador.

Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular fragmentos del encuentro, en los que se observa a Clovis Nienow realizando una breve entrevista a Shakira en el marco del evento de la FIFA.

La razón por la que vínculan a Shakira con Clovis Nienow / (Foto de AFP)

La conversación gira alrededor de la presentación del proyecto musical del Mundial 2026 y se desarrolla en un tono natural, propio de una entrevista en un espacio público, con preguntas puntuales y respuestas cortas mientras avanza la actividad.

Los fragmentos muestran momentos sencillos de interacción, en los que ambos mantienen la atención en la dinámica del evento y continúan con el protocolo del encuentro.

A partir de esas imágenes, usuarios en distintas plataformas comenzaron a comentar lo que observaban, destacando cierta cercanía y miradas que, según ellos, no pasaron desapercibidas.

Hasta el momento, ni Shakira ni Clovis Nienow han emitido declaraciones públicas sobre las especulaciones surgidas en torno a su interacción.