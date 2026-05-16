Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Clovis Nienow, reconocido modelo con quien vínculan a Shakira en redes sociales

Shakira y Clovis Nienow llamaron la atención de los fans que, en redes sociales, afirman la existencia de cierta conexión.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Clovis Nienow es el reconocido modelo con quien vínculan a Shakira
En redes vínculan a Clovis Nienow y Shakira / (Fotos de AFP)

La participación de Shakira en un evento internacional en el que se confirmó su rol en la canción oficial del Mundial 2026 ha generado amplia conversación en plataformas digitales.

En ese mismo espacio, la presencia del modelo y presentador mexicano Clovis Nienow llamó la atención de usuarios que han comentado su interacción durante el encuentro.

Artículos relacionados

¿Quién es Clovis Nienow, el modelo relacionado con Shakira?

Clovis Nienow es un modelo, actor y presentador mexicano que ha construido su carrera en la industria del entretenimiento. Su reconocimiento público se fortaleció tras su participación en realities de televisión, donde logró visibilidad en distintos países de habla hispana.

Entre sus participaciones destacan programas de convivencia televisiva. Su perfil se ha caracterizado por alternar el modelaje con la conducción en espacios de entretenimiento, lo que le ha permitido mantenerse activo en medios digitales y televisión.

De acuerdo con información pública, su exposición en redes sociales también ha crecido gracias a su participación en entrevistas y eventos de alto perfil, donde ha coincidido con figuras internacionales del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Shakira y Clovis Nienow?

Durante el evento de la FIFA en el que Shakira fue presentada como parte del proyecto musical del Mundial 2026, se realizaron entrevistas con diferentes invitados, entre ellos Clovis Nienow, quien participó como entrevistador.

Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular fragmentos del encuentro, en los que se observa a Clovis Nienow realizando una breve entrevista a Shakira en el marco del evento de la FIFA.

¿Qué pasó entre Shakira y Clovis Nienow?
La razón por la que vínculan a Shakira con Clovis Nienow / (Foto de AFP)

La conversación gira alrededor de la presentación del proyecto musical del Mundial 2026 y se desarrolla en un tono natural, propio de una entrevista en un espacio público, con preguntas puntuales y respuestas cortas mientras avanza la actividad.

Los fragmentos muestran momentos sencillos de interacción, en los que ambos mantienen la atención en la dinámica del evento y continúan con el protocolo del encuentro.

A partir de esas imágenes, usuarios en distintas plataformas comenzaron a comentar lo que observaban, destacando cierta cercanía y miradas que, según ellos, no pasaron desapercibidas.

Hasta el momento, ni Shakira ni Clovis Nienow han emitido declaraciones públicas sobre las especulaciones surgidas en torno a su interacción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luna Pernía se hizo procedimiento estético Gregorio Pernía

Hija de Gregorio Pernía reveló el procedimiento estético que se realizó: así quedó

Luna Pernía confesó la inseguridad que guardó durante años con su físico y mostró el resultado final de su cambio.

Karen Sevillano reveló cómo cambió su vida tras La casa de los famosos Colombia Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló cómo cambió su vida tras La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano habló sobre su proceso emocional y los cambios que ha enfrentado desde que se convirtió en figura pública.

Greeicy generó reacciones tras mostrar el rostro de su pequeño Greeicy

Greeicy causa revuelo en redes al dejar ver la cara de su hijo: este es su parecido

Greeicy generó ternura en redes al revelar video junto a Kai, en donde deja ver su rostro sin ocultar ningún detalle.

Lo más superlike

Tebi Bernal causó debate tras hablar de la próxima eliminada La casa de los famosos

Tebi Bernal hizo su predicción para la eliminación de este domingo: ¿quiere que sea Mariana?

Tebi Bernal le hizo un chiste a Mariana Zapata, en donde aseguró que, para él, ella sería la eliminada de La casa de los famosos.

Jessi Uribe dedicó amorosas palabras a Paola Jara de cumpleaños Paola Jara

Así sorprendió Jessi Uribe a Paola Jara en su cumpleaños 43: "Cosita preciosa"

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?