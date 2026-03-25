¿Maluma será padre nuevamente? El cantante emocionó al hablar del tema

El cantante colombiano Maluma volvió a encender las redes sociales tras referirse a la posibilidad de convertirse nuevamente en padre, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas y una gran expectativa sobre su vida personal.

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¿Maluma planea tener más hijos junto a su esposa Susana?

En una reciente entrevista el reconocido artista urbano Maluma reveló abiertamente su deseo de convertirse en padre una vez más generando gran emoción entre su fanaticada que ha estado pendiente tanto de su vida profesional como personal.

Maluma y Susana Gómez estarían esperando su segundo bebé. (AFP: JORGE GUERRERO)

Aunque el artista no se refirió al hecho de que podría pasar pronto, sí aseguró que le encantaría ampliar su familia junto a su esposa Susana. Sin embargo, fue meticuloso al mencionar que no era una decisión que solo él debía tomar, ya que su pareja era quien tenía que pasar por todo el tema hormonal y físico para la llegada de un nuevo bebé.

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"A mí me da como pena decir el número, porque de pronto mi mujer es como: agh, como si fuera él el que los va a tener", comentó Maluma.

Por ahora, no hay nada confirmado, pero las palabras de Maluma dejan claro que la idea de agrandar la familia sigue sobre la mesa y podría convertirse en una realidad en el futuro.

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¿Cuántos hijo quisiera tener Maluma?

Pues incluso, el artista mencionó abiertamente la cantidad de hijos que quisiera tener en un futuro, siempre y cuando su esposa aceptara, siendo este número entre tres a cinco bebés.

"Mínimo tres, máximo cinco, pues", mencionó el artista.

Vale la pena destacar que Maluma y Susana ya son padres de una pequeña bebé a la que nombraron Paris en honor a la ciudad en la que fue concebida, según sus palabras.

Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y desataron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos aplaudieron su deseo de agrandar la familia, mientras otros se mostraron sorprendidos por el número de hijos que le gustaría tener, incluso lo llegaron a comparar con el futbolista profesional Cristiano Ronaldo por la cantidad de hijos que tiene.