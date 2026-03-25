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J Balvin revela el aterrador momento que vivió con su hijo Río con una moto

J Balvin reveló el aterrador momento que vivió junto a su hijo Río con una moto y todo quedó registrado en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin revela el susto que vivió con su hijo Río.
J Balvin revela el susto que vivió con su hijo Río. (Foto AFP: Jamie McCarthy | Freepik).

El reconocido cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores al compartir por medio de sus redes sociales oficiales el angustiante momento que vivió junto a su pequeño hijo Río con una moto.

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¿Cuál fue el aterrador momento que J Balvin vivió con su hijo Río en una moto?

Durante la tarde de este miércoles 25 de marzo, J Balvin reapareció en sus redes sociales con un inesperado video en el que captó el momento exacto en el que casi se le sale el corazón al ver a su pequeño hijo Río manipulando una motocicleta.

El angustiante momento de J Balvin con su hijo Río quedó en video
El angustiante momento de J Balvin con su hijo Río quedó en video. (Foto AFP: Valerie Macon).

En el clip, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, el artista dejó ver a su hijo Río, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, a bordo de una moto que se encontraba parqueada.

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El menor, con casco puesto y sentado sobre el vehículo, logró encenderla y posteriormente acelerarla, haciendo rugir el motor con tal intensidad que alertó a J Balvin, quien de inmediato corrió hacia él para apagarla y ponerlo a salvo.

El momento no pasó a mayores, pero dejó en evidencia el gran susto que vivió el artista, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la inesperada situación.

¿Cómo reaccionaron los fans de J Balvin al susto con su hijo Río?

Lo cierto es que, aunque la situación no pasó a mayores, desató una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales. Tras la publicación del video, cientos de fans no tardaron en expresar su sorpresa y angustia por el momento, mientras otros destacaron la rápida reacción del cantante para poner a salvo al menor.

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Comentarios como: "Los niños son impredecibles, un segundo y pasa todo", “Se me aceleró el corazón solo de ver el video", “¡Qué susto tan grande! Menos mal reaccionó a tiempo", “Los niños siempre sorprenden, hay que tener mil ojos encima”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales.

J Balvin y su hijo Río vivieron un momento de tensión con una moto
J Balvin y su hijo Río vivieron un momento de tensión con una moto. (Foto AFP: Valerie Macon).
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