El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al revelar una insólita petición para el día de su muerte, generando todo tipo de reacciones en redes sociales por lo inusual de su deseo.

Artículos relacionados Talento internacional Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

¿Cuál fue la insólita petición que Yeferson Cossio hizo para el día de su funeral?

Yeferson Cossio generó gran impacto al revelar de manera pública una inusual petición para el día de su muerte. El joven influenciador, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Europa y vivió una experiencia cercana a la muerte durante esta travesía, se refirió al tema en las últimas horas, dejando confundido a más de uno.

Yeferson Cossio está a salvo tras accidente que puso en riesgo su vida / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio expresó que para el día de su muerte lo único que quería era que cumplieran su voluntad de esparcir sus restos en los lugares que más amó en vida.

Artículos relacionados Talento nacional Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su separación: ¿de quién se trata?

Sin embargo, lo que más llamó la atención y generó confusión fue que el creador de contenido también pidió no ser cremado.

"Solo tengo dos peticiones para cuando me muera: la primera es que echen mis restos en los lugares que yo más amé y la segunda es que no me cremen", comentó Cossio.

El hecho generó confusión debido a que, para esparcir sus restos, es necesario someter el cuerpo a una cremación, de lo contrario sería algo imposible e incluso perturbador, por lo que algunos seguidores del influenciador lo tomaron con sarcasmo y no como un deseo real.

¿Cuál fue la experiencia cercana a la muerte que vivió Yeferson Cossio durante sus vacaciones?

Hace pocos días Yeferson Cossio reveló por medio de esta misma red social que mientras viajaba por una carretera con carriles un carro que iba sin freno alcanzó a rosar el automóvil en el que se transportaban.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara compartió una foto de Emilia luego de que Jessi Uribe enseñara su rostro

Sin embargo, el susto no quedó ahí pues segundos después vieron como este perdió el control yu terminó chocando con fuerza contra una estructura que se encontraba cerca.

“Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás. Se fue contra una zanja y se estrelló durísimo contra una viga de un puente", contó en aquella ocasión.