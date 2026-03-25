Esposa de Jhonny Rivera habló de su primer plan tras regresar a Colombia

Jenny López y Jhonny Rivera se encuentran disfrutando oficialmente su luna de miel tras un mes de haber llevado a cabo su boda religiosa. Sin embargo, la joven artista expresó que en medio de su gira y con varios destinos pendientes por visitar ya extraña su casa en Colombia, por lo que reveló qué es lo primero que hará tras llegar a su país natal.

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¿Qué es lo primero que hará Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, al llegar a Colombia?

Poco después de anunciar a sus seguidores en redes sociales que su luna de miel iniciaba oficialmente, Jenny López decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas antes de abordar un avión hacia su primer destino, con el fin de interactuar con sus fans.

Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación. (Foto Canal RCN | Freepik).

Entre las preguntas hubo una que llamó especialmente la atención. Aunque la pareja de recién casados ya llevaba un tiempo en Europa por compromisos de su gira musical, ahora pasarían más días fuera del país debido a su luna de miel. Por esta razón, uno de sus seguidores quiso saber si extrañaba Colombia.

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Ante esto, Jenny López aseguró que viajar y conocer otros lugares es una experiencia enriquecedora y emocionante, pero que llega un punto en el que se empieza a extrañar el país, su cultura y, sobre todo, la comida. Por eso, confesó que ya tiene claro cuál será su primer plan al regresar: comerse un buen sudado de pollo y una sopa.

"Uno por acá la pasa muy rico, pero la casa jala mucho, la tierrita de uno jala bastante. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a Colombia es comernos un sudadito de pollo y una sopita", expresó.

¿Dónde es la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que actualmente Jhonny Rivera y Jenny López se encuentra disfrutando de su primera parada en su luna de miel en una lujosa villa ubicada en las Maldivas, un paradisiaco lugar rodeado de mar y naturaleza en donde han experimentado diversas experiencias que han presumido en sus redes sociales.

Según reveló el reconocido cantante de música popular, su ruta continuará hacia Dubái, seguido de Kenia y finalmente España.