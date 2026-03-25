Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposa de Jhonny Rivera habló de su primer plan tras regresar a Colombia

Esposa de Jhonny Rivera sorprendió al revelar qué es lo primero que hará tras regresar a Colombia tras su luna de miel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El primer plan de la esposa de Jhonny Rivera tras regresar al país
El primer plan de la esposa de Jhonny Rivera tras regresar al país. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jenny López y Jhonny Rivera se encuentran disfrutando oficialmente su luna de miel tras un mes de haber llevado a cabo su boda religiosa. Sin embargo, la joven artista expresó que en medio de su gira y con varios destinos pendientes por visitar ya extraña su casa en Colombia, por lo que reveló qué es lo primero que hará tras llegar a su país natal.

Artículos relacionados

¿Qué es lo primero que hará Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, al llegar a Colombia?

Poco después de anunciar a sus seguidores en redes sociales que su luna de miel iniciaba oficialmente, Jenny López decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas antes de abordar un avión hacia su primer destino, con el fin de interactuar con sus fans.

Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación
Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación. (Foto Canal RCN | Freepik).

Entre las preguntas hubo una que llamó especialmente la atención. Aunque la pareja de recién casados ya llevaba un tiempo en Europa por compromisos de su gira musical, ahora pasarían más días fuera del país debido a su luna de miel. Por esta razón, uno de sus seguidores quiso saber si extrañaba Colombia.

Artículos relacionados

Ante esto, Jenny López aseguró que viajar y conocer otros lugares es una experiencia enriquecedora y emocionante, pero que llega un punto en el que se empieza a extrañar el país, su cultura y, sobre todo, la comida. Por eso, confesó que ya tiene claro cuál será su primer plan al regresar: comerse un buen sudado de pollo y una sopa.

"Uno por acá la pasa muy rico, pero la casa jala mucho, la tierrita de uno jala bastante. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a Colombia es comernos un sudadito de pollo y una sopita", expresó.

¿Dónde es la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que actualmente Jhonny Rivera y Jenny López se encuentra disfrutando de su primera parada en su luna de miel en una lujosa villa ubicada en las Maldivas, un paradisiaco lugar rodeado de mar y naturaleza en donde han experimentado diversas experiencias que han presumido en sus redes sociales.

Según reveló el reconocido cantante de música popular, su ruta continuará hacia Dubái, seguido de Kenia y finalmente España.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fans recuerdan a La Jesuu tras el regreso de Beba, Marilyn y Luisa a La casa de los famosos. La Jesuu

El regreso de Beba, Marilyn y Luisa revivió en redes la resurrección de La Jesuu en la temporada 2

Beba, Marilyn y Luisa fueron invocadas por el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia.

Sara Uribe revela la verdad sobre su acuerdo con Fredy Guarín y la custodia de su hijo Sara Uribe

Sara Uribe sorprende al revelar cómo divide gastos y crianza de su hijo con Fredy Guarín; esto contó

Sara Uribe revela detalles inéditos de cómo maneja la custodia de su hijo con Fredy Guarín.

Yeferson Cossio sorprende con insólita solicitud para su funeral Yeferson Cossio

La insólita petición de Yeferson Cossio para el día de su muerte

Yeferson Cossio volvió a dar de qué hablar tras revelar una inusual petición para el día de su muerte.

Lo más superlike

Jhorman Toloza respondió si exageró o no en el congelado con Juanda Caribe. La casa de los famosos

Jhorman Toloza confesó si exageró o no en el congelado con Juanda Caribe en La casa de los famosos

Jhorman Toloza habló de lo ocurrido en el congelado con Juanda Caribe y reveló cómo se siente frente a ese momento.

Murió joven cineasta tras sufrir grave accidente en una avalancha Viral

Falleció joven cineasta en desgarrador accidente en la nieve: ¿quién era?

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada? Salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?