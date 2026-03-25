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Hija de Karina García sorprendió al revelar si participaría en La casa de los famosos

Isabella Vargas, hija de Karina García, sorprendió al revelar si participaría en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Karina García revela si se atrevería a entrar a La casa de los famosos
Hija de Karina García revela si se atrevería a entrar a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Isabella Vargas, hija de Karina García, llamó la atención en redes sociales al pronunciarse sobre una posible participación en La casa de los famosos Colombia al igual que lo hizo su mamá en su momento.

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¿La hija de Karina García participaría en La casa de los famosos Colombia?

La hija mayor de Karina García, Isabella Vargas, reveló recientemente su postura frente a una posible participación en La casa de los famosos Colombia, reality de convivencia en el que su mamá participó y con el que alcanzó gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Hija de Karina García habla de su posible participación en La casa de los famosos
Hija de Karina García habla de su posible participación en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La joven influenciadora y modelo respondió a esta pregunta durante una de sus más recientes dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram, tras la inquietud de una de sus seguidoras.

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Ante esto, Isabella aseguró que lo pensaría bastante antes de aceptar participar en este tipo de formatos, al parecer teniendo en cuenta la experiencia de su mamá. Sin embargo, no cerró la puerta por completo, ya que en ningún momento dio una negativa rotunda.

De esta manera, Isabella Vargas dejó claro que, aunque no es una decisión que tomaría a la ligera, tampoco descarta por completo la posibilidad de seguir los pasos de su mamá en el reality. Por ahora, su eventual participación queda abierta y dependerá de las circunstancias que se presenten en el futuro.

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Vale la pena recordar que Karina García, actual panelista en ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia participó en la segunda temporada del afamado reality que se llevó a cabo en el primer semestre de 2025.

Hija de Karina García responde sobre La casa de los famosos
Hija de Karina García responde sobre La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La joven influenciadora compartió esta experiencia junto a varias figuras del entretenimiento nacional, pero fue eliminada por el público durante una semana de votaciones en negativo. En esa ocasión, varios fandoms se unieron para lograr su salida de la competencia, luego de que comenzara a ingresar a las galas de eliminación con altos porcentajes.

Sin embargo, esta no fue su última aparición en el programa, pues logró regresar como invitada especial de El Jefe durante una semana y posteriormente como jefe de campaña de Altafulla, ganador de la temporada.

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