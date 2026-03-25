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El regreso de Beba, Marilyn y Luisa revivió en redes la resurrección de La Jesuu en la temporada 2

Beba, Marilyn y Luisa fueron invocadas por el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Fans recuerdan a La Jesuu tras el regreso de Beba, Marilyn y Luisa a La casa de los famosos.
Fans recuerdan a La Jesuu tras el regreso de Beba, Marilyn y Luisa a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

El pasado martes 24 de marzo se vivió dentro de La casa de los famosos Colombia uno de los eventos más esperados por los televidentes: la resurrección. Esta gran eventualidad trajo consigo viejos recuerdos de la segunda temporada que internautas no dudaron en revivir en redes sociales.

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¿Qué exparticipantes volvieron a La casa de los famosos Colombia por el poder de la resurrección?

Durante la gala del pasado martes Carla Giraldo le pidió a Juancho Arango que abriera el misterioso sobre amarillo que le había sido entregado a Juanda Caribe tras ganar el liderazgo de la semana para que leyera lo que había en su interior.

Beba, Marilyn y Luisa regresaron a La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron los famosos al ver a Beba, Marilyn y Luisa en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Allí los participantes conocieron en vivo y en directo que el poder de la resurrección había regresado a la competencia, pero esta vez con una dinámica completamente diferente a la de la segunda temporada.

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En esta ocasión, tres exparticipantes reingresaron a la competencia de manera temporal, ya que solo una de ellas será elegida para competir nuevamente por el millonario premio. Se trata de Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño.

Este llamativo momento, que emocionó no solo a los televidentes sino también a los habitantes de la casa, trajo consigo viejos recuerdos entre los internautas, quienes recordaron en redes sociales la resurrección de La Jesuu en la segunda temporada.

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¿Cómo fue la resurrección de La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2?

Una vez Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina fueron invocadas por el poder de la resurrección, las redes sociales se llenaron de videos alusivos al reingreso de La Jesuu en la temporada dos cuando La Toxi Costeña decidió que ella era quien debía regresar a la competencia.

Beba, Marilyn y Luisa regresaron a La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron los famosos al ver a Beba, Marilyn y Luisa en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Este momento estuvo marcado por la polémica debido a la rivalidad que existía entre Yina Calderón y la influenciadora caleña, quien no dudó en encararla una vez la tuvo en frente generando un ambiente bastante tenso entre todos los participantes.

En aquella ocasión hasta el mismo Jefe tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores y pidió respeto por su casa.

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