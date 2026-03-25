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Jhorman Toloza confesó si exageró o no en el congelado con Juanda Caribe en La casa de los famosos

Jhorman Toloza habló de lo ocurrido en el congelado con Juanda Caribe y reveló cómo se siente frente a ese momento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jhorman Toloza respondió si exageró o no en el congelado con Juanda Caribe.
Jhorman Toloza respondió si exageró o no en el congelado con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, confesó si su arremetida contra Juanda Caribe en el congelado de La casa de los famosos Colombia 3 fue exagerada o no.

Jhorman Toloza aceptó que exageró en el congelado.
Jhorman Toloza aceptó que exageró en el congelado con Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

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Luego de que Alexa diera por terminada la relación en vivo, el cucuteño ha estado visitando varios programas para aclarar la situación y lo que le espera a su vínculo con la influenciadora tras estas declaraciones.

En sus intervenciones, Toloza ha reiterado que espera a Alexa para casarse y que lo que ella dijo en el reality fue una manera de protegerlo y de quitarse la presión de sus compañeros, quienes constantemente la señalan usando su relación como excusa.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el suceso con Juanda Caribe en el congelado de La casa de los famosos Colombia 3?

El panelista le preguntó si se arrepiente de lo que le dijo a Juanda y de la forma en que lo expresó. Toloza aseguró que no se arrepiente de defender a su mujer y hacerla respetar, aunque reconoció que exageró en la manera de transmitir el mensaje.

Según él, si no lo hubiera hecho con tanta fuerza, el momento no habría tenido la visibilidad que alcanzó.

El cucuteño explicó que, aunque sintió molestia al ver que toda la casa se le fue encima a Alexa por ese episodio, considera que valió la pena porque los porcentajes en las votaciones de su expareja aumentaron.

Para él, la reacción fue un error en la forma, pero un acierto en el fondo, ya que logró que la audiencia se solidarizara con Alexa.

Jhorman también reconoció que es un ser humano que comete errores y que, si tiene que pedir disculpas a quienes se sintieron ofendidos, lo hará, pues su única intención era proteger los principios de su prometida.

Mientras tanto, el reality sigue generando sorpresas. Ayer se hizo oficial el ingreso de tres exparticipantes que se disputarán el poder de la resurrección: Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño. Ellas convivirán nuevamente en la casa y una tendrá la oportunidad de seguir en competencia.

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¿Alexa Torrex y Tebi se han visto cercanos en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa, por su parte, aprovechó el revuelo en las habitaciones para compartir la cama con Tebi, asegurando que si sus compañeros y los recién llegados estaban hablando de acercamientos sin fundamentos, ella les daría motivos reales para que hablaran con ganas y con la verdad.

Además, se conoció que mañana regresará el carro de la mudanza para llevarse al famoso que los televidentes consideran como el más “mueble”, es decir, el que menos aporta a la dinámica del programa.

Jhorman Toloza asegura que no se arrepiente de defender a Alexa Torrex.
Jhorman Toloza asegura que no se arrepiente de defender a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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