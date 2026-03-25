Tebi Bernal confesó sus sentimientos acerca del vínculo que tiene con Alexa Torrex: ¿se gustan o no?
“Es temporal”: Tebi Bernal rompió el silencio acerca de cuál tipo de vínculo tiene con Alexa Torrex en La casa de los famosos Col.
Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex y Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un supuesto “shippeo” que se ha construido entre ellos en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Por esta razón, ambas celebridades han confesado en reiteradas ocasiones que a pesar de los comentarios que se han generado entre ambos, han manifestado en múltiples ocasiones que tienen una buena amistad.
A raíz de estos comentarios, Tebi Bernal aprovechó la oportunidad para desahogarse ante una de las cámaras acerca del vínculo que tiene con Alexa Torrex tras varios días de un supuesto “shippeo”.
¿Qué fue la confesión que hizo Tebi Bernal tras las pullas de Luisa Cortina?
En las últimas horas, Tebi Bernal ha sido tendencia mediante las distintas plataformas digitales acerca del “shippeo” que ha tenido con Alexa, en especial, por las palabras que le dijo Luisa Cortina acerca de ciertos errores que ha cometido en su relación con Alejandra Salguero:
“Hace poco estaba hablando acerca de lo que dijo Luisa en su congelado, no me pareció. Le dije, ¿por qué viniste a tildarme en ciertas cosas? Y me dijo que tenía que ser consecuente. Para mí mi familia es sagrada.
Con base en esto, Tebi se molestó con la actitud que tomó Luisa Cortina por él tras su regreso por el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia, pues, le expresó que no debe tildarlos de ciertas cosas.
¿Qué dijo Tebi Bernal acerca del vínculo que tiene con Alexa Torrex?
Por su parte, Tebi Bernal ha sido honesto al momento de tomar sus decisiones, en especial, al confesar que está sumamente enamorado de Alejandra Salguero y no tiene ningún vínculo amoroso con Alexa Torrex:
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Ahorita Alexa no se siente bien, ella tuvo una discusión con Karola, luego, le dije que yo no tenía nada con Alexa y, pues hay un romance falso. De mi parte, estoy muy vinculado con ella y Alejo. Pero a pesar de todo, esto es temporal y yo tengo una mujer espectacular a mi lado y ella sabe a la persona que tiene a su lado, por eso no le doy largas”, expresó con honestidad Tebi Bernal.