Yaya Muñoz sorprendió al revelar cuántas intervenciones estéticas tiene; ¿cuáles son?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, sorprendió al revelar cuántas intervenciones estéticas se ha realizado.

Yaya Muñoz dice cuáles son los arreglos que se ha hecho en el cuerpo. (Foto Canal RCN)

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¿cuántas intervenciones estéticas tiene Yaya Muñoz?

Mediante la dinámica de preguntas en Instagram, la presentadora decidió resolver esta duda de una vez por todas, ya que es una de las inquietudes más frecuentes entre sus seguidores.

Yaya explicó que se sometió a una rinoplastia, a una liposucción abdominal y que parte de la grasa extraída fue aplicada en la zona trasera de su cuerpo.

Además, aprovechó para aconsejar a su comunidad digital sobre la importancia de los cuidados postoperatorios, recordando que los resultados dependen en gran medida del ejercicio y la alimentación posteriores.

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Muñoz ha sido clara en que las intervenciones estéticas son una decisión personal y que, en su caso, buscó sentirse mejor consigo misma.

Más allá de sus confesiones personales, Muñoz también ha estado opinando sobre lo que ocurre dentro de La casa de los famosos.

¿Qué opinó Yaya Muñoz sobre el congelado de Renzo Meneses y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3?

En su papel de panelista en un reconocido programa, calificó el congelado protagonizado por Renzo Meneses y Marilyn Patiño como una escena que genera incomodidad.

Según su percepción, la pareja no proyecta autenticidad y parece estar actuando. Este comentario se suma a la polémica que rodea a Marilyn, quien permanece en la casa y no ha podido aclarar su situación con Renzo, especialmente después de que circularan fotografías controvertidas del barranquillero que habrían marcado el final de su relación.

Por ahora, tocará esperar unos días más para conocer su postura, ya que el próximo viernes se definirá si Marilyn sale o se queda en La casa de los famosos Colombia gracias al poder de la resurrección.

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A este panorama se suma otro detalle: Yaya Muñoz no ha sido invitada al programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Roberto Velásquez y Néstor Parra, espacio en el que suelen dar sus análisis de manera directa junto a invitados especiales y exparticipantes.

La ausencia de Yaya en este formato ha llamado la atención de sus seguidores, quienes consideran que su estilo crítico y frontal podría aportar una visión distinta sobre lo que ocurre en el juego.