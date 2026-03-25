Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil

La Segura sorprendió a sus fans al confesar que atraviesa días marcados por cambios y momentos difíciles con su pareja.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil
La Segura atraviesa días de cambios / (Foto del Canal RCN)

La Segura volvió a posicionarse en el centro de la conversación. Esta vez, la creadora de contenido sorprendió al revelar un detalle inesperado sobre su relación sentimental.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de La Segura?

La pareja de Natalia Segura (La Segura) es el chef y creador de contenido uruguayo Ignacio Baladán. En redes afirman que su relación ha avanzado significativamente en el último año, consolidándose como una de las familias más seguidas en el entorno digital.

¿Quién es la pareja de La Segura?
Ignacio Baladán, pareja de La Segura / (Foto de AFP)

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuando Baladán ingresó al reality para proponerle matrimonio a La Segura (quien era participante del programa en ese entonces).

La creadora aceptó y se casaron por lo civil el 30 de diciembre de 2024 en una ceremonia privada en Medellín. Decidieron adelantar este paso antes del nacimiento de su primer hijo.

El 12 de abril de 2025, nació su hijo, a quien llamaron Lucca. El pequeño ya cuenta con una presencia masiva en redes sociales gestionada por sus padres.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Segura sobre su relación?

El 25 de marzo, la creadora de contenido sorprendió al compartir un inesperado mensaje en sus redes sociales. Luego de publicar un emotivo video en el que aparece bailando y jugando con su esposo e hijo, confesó —en tono jocoso— que su matrimonio está “a punto de no sobrevivir”.

“Pero aquí donde nos ven, nuestro matrimonio está a punto de NO SOBREVIVIR A ESTE MES DE MI PERIODO”, escribió.

Sus declaraciones llamaron la atención de sus seguidoras, quienes señalaron que se trata de una situación común, ya que durante esa etapa del mes muchas mujeres experimentan cambios de humor.

Artículos relacionados

¿Cómo se siente La Segura?

En historias posteriores, la creadora de contenido explicó que está atravesando días difíciles a nivel emocional, en los que incluso siente que no se soporta a sí misma. Aseguró que hacía mucho tiempo no experimentaba algo así con tanta intensidad.

¿Cómo se siente La Segura?
La Segura habla acerca de sus cambios de humor / (Foto del Canal RCN)

Según contó, las hormonas le han afectado especialmente en lo emocional, haciéndola sentir irritable y con cambios de ánimo constantes. Incluso mencionó, entre risas, que puede pasar de sentir mucho amor a molestia en cuestión de minutos, especialmente con su pareja.

Aun así, dejó claro que es algo pasajero y que es consciente de lo que está sintiendo, tomándolo con humor mientras atraviesa este momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo

Isabella Ladera contó detalles sobre su embarazo y reveló la decisión que tomó para cuidar su salud y la de su bebé.

Andrea Valdiri ya seleccionó niñas para celebrarles su fiesta de 15 años Andrea Valdiri

Andrea Valdiri ya seleccionó niñas para celebrarles su fiesta de 15 años: así avanza su iniciativa

Andrea Valdiri mostró cómo fue el encuentro con algunas de las niñas que seleccionó para celebrar su fiesta de 15 años.

Andrea Valdiri revela insólita exigencia de madre en su proyecto de quinceañeras Andrea Valdiri

Andrea Valdiri revela insólita exigencia de una madre en su proyecto de quinceañeras

Andrea Valdiri contó la incómoda petición de una madre en su proyecto de quinceañeras y generó debate en redes.

Lo más superlike

Luisa Cortina rompe el silencio y responde a críticas por hablar de Alexa Torrex La casa de los famosos

Luisa Cortina respondió a críticas por hablar de Alexa Torrex: "no es de mis quereres"

Luisa Cortina rompió el silencio y explicó lo que realmente piensa de Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia.

Fallece ícono de la música italiana a los 91 años y deja un legado imborrable Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció icónico cantante que marcó generaciones: ¿quién fue?

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?