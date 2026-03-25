La Segura preocupa a sus seguidores al revelar que atraviesa una etapa emocional difícil

La Segura volvió a posicionarse en el centro de la conversación. Esta vez, la creadora de contenido sorprendió al revelar un detalle inesperado sobre su relación sentimental.

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¿Quién es la pareja de La Segura?

La pareja de Natalia Segura (La Segura) es el chef y creador de contenido uruguayo Ignacio Baladán. En redes afirman que su relación ha avanzado significativamente en el último año, consolidándose como una de las familias más seguidas en el entorno digital.

Ignacio Baladán, pareja de La Segura / (Foto de AFP)

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuando Baladán ingresó al reality para proponerle matrimonio a La Segura (quien era participante del programa en ese entonces).

La creadora aceptó y se casaron por lo civil el 30 de diciembre de 2024 en una ceremonia privada en Medellín. Decidieron adelantar este paso antes del nacimiento de su primer hijo.

El 12 de abril de 2025, nació su hijo, a quien llamaron Lucca. El pequeño ya cuenta con una presencia masiva en redes sociales gestionada por sus padres.

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¿Qué dijo La Segura sobre su relación?

El 25 de marzo, la creadora de contenido sorprendió al compartir un inesperado mensaje en sus redes sociales. Luego de publicar un emotivo video en el que aparece bailando y jugando con su esposo e hijo, confesó —en tono jocoso— que su matrimonio está “a punto de no sobrevivir”.

“Pero aquí donde nos ven, nuestro matrimonio está a punto de NO SOBREVIVIR A ESTE MES DE MI PERIODO”, escribió.

Sus declaraciones llamaron la atención de sus seguidoras, quienes señalaron que se trata de una situación común, ya que durante esa etapa del mes muchas mujeres experimentan cambios de humor.

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¿Cómo se siente La Segura?

En historias posteriores, la creadora de contenido explicó que está atravesando días difíciles a nivel emocional, en los que incluso siente que no se soporta a sí misma. Aseguró que hacía mucho tiempo no experimentaba algo así con tanta intensidad.

La Segura habla acerca de sus cambios de humor / (Foto del Canal RCN)

Según contó, las hormonas le han afectado especialmente en lo emocional, haciéndola sentir irritable y con cambios de ánimo constantes. Incluso mencionó, entre risas, que puede pasar de sentir mucho amor a molestia en cuestión de minutos, especialmente con su pareja.

Aun así, dejó claro que es algo pasajero y que es consciente de lo que está sintiendo, tomándolo con humor mientras atraviesa este momento.