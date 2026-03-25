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Jhorman Toloza reveló qué piensa de Alexa Torrex tras su ruptura en La casa de los famosos Colombia

Jhorman Toloza reveló qué siente por Alexa Torrex y le envió un inesperado mensaje a La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza reveló qué siente por Alexa Torrex
Jhorman Toloza envió mensaje a Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

La gala del 22 de marzo de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por tensiones y la ruptura de Alexa Torrex con Jhorman Toloza. Tras el episodio, el creador de contenido envió un mensaje a la participante del reality.

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¿Qué mensaje le dio Luisa Cortina a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El 22 de marzo, La casa de los famosos Colombia vivió un nuevo momento bajo la dinámica del “congelado”, protagonizada por Luisa Cortina. Su ingreso no solo sorprendió a los participantes, sino que también generó tensiones dentro de la casa.

¿Qué mensaje le dio Luisa Cortina a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?
Luisa Cortina envió contundente mensaje a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante su intervención, Luisa lanzó comentarios dirigidos a varios concursantes que alteraron el ambiente. Entre ellos, se refirió directamente a Alexa Torrex, mencionando su "shippeo" con Tebi Bernal y cuestionando el papel que ocupaba su prometido fuera del reality.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al mensaje de Luisa Cortina?

Tras lo ocurrido, Alexa Torrex se levantó del sofa notoriamente molesta y protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. La creadora de contenido sorprendió al anunciar el fin de su relación con Jhorman Toloza.

"En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera", dijo.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al mensaje de Luisa Cortina?
Alexa Torrex terminó su relación con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Según afirman en redes, la situación estuvo influenciada por los comentarios de Luisa Cortina y por versiones sobre una posible cercanía entre Alexa y Tebi.

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¿Qué le respondió Jhorman Toloza a Alexa Torrex luego de la ruptura?

Fuera del reality, Jhorman Toloza reaccionó a lo ocurrido a través de un video publicado en sus redes sociales. En el contenido, dejó claro que su apoyo frente a Alexa Torrex se mantiene, a pesar de la ruptura anunciada en televisión.

En su mensaje, expresó que continuará apoyándola y que su intención es mantenerse firme en su decisión. Además, compartió una historia en la que reiteró que seguirá presente y dispuesto a acompañarla, mencionando que se mantendrá firme con ella.

Posteriormente, en el programa 'Qué tóxicos show', Jhorman fue consultado sobre lo que le diría a Alexa si pudiera hablar con ella directamente. Allí manifestó que espera que ella no se arrepienta de su decisión, reiterando sus sentimientos.

Que la amo, que la adoro, que es lo más lindo que han visto mis ojos y que espero que no se arrepienta de esa decisión.

Tras estas declaraciones, los internautas han señalado que la situación podría seguir evolucionando, mientras la participación de Alexa Torrex continúa dentro de La casa de los famosos Colombia.

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