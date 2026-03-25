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Reconocida actriz reveló la pérdida de 9 embarazos y sorprendió con su testimonio

Una reconocida actriz habló sobre la pérdida de 9 embarazos y explicó cómo una condición genética marcó su experiencia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sharon Stone reveló la pérdida de 9 embarazos
Reconocida actriz reveló que sufrió la pérdida de 9 embarazos / (Foto de Freepik)

Una reconocida actriz volvió a generar conversación tras revelar que perdió nueve embarazos, una experiencia que, según explicó, ha permanecido en silencio en el mundo del cine.

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¿Quién es la actriz de Hollywood que perdió nueve embarazos?

Se trata de Sharon Stone, reconocida figura del cine internacional, especialmente recordada por su papel en Basic Instinct. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples producciones y ha mantenido una presencia constante en la industria del entretenimiento.

¿Quién es la actriz de Hollywood que perdió nueve embarazos?
Sharon Stone, reconocida figura del cine internacional / (Foto de AFP)

Más allá de su trayectoria profesional, en los últimos años ha decidido compartir aspectos de su vida personal que no habían sido expuestos públicamente. Entre ellos, la pérdida de nueve embarazos, una experiencia que, según explicó, marcó una etapa importante de su vida.

Antes de convertirse en madre mediante la adopción de sus tres hijos, atravesó varios procesos médicos y emocionales relacionados con estas pérdidas.

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¿Qué reveló Sharon Stone sobre la pérdida de sus embarazos?

En entrevista con Vanity Fair, la actriz explicó que perdió nueve embarazos debido a una condición genética. También señaló que cinco de estas pérdidas ocurrieron en etapas avanzadas de gestación, lo que implicó procesos complejos tanto a nivel físico como emocional.

¿Qué reveló Sharon Stone sobre la pérdida de sus embarazos?
Sharon Stone habló sobre la pérdida de sus embarazos / (Foto de AFP)

Stone afirmó que durante ese tiempo enfrentó estas experiencias en silencio, por la presión social y profesional. Según dijo, existe una idea extendida de que la pérdida gestacional debe manejarse de manera privada, lo que limita la posibilidad de hablar abiertamente del tema.

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¿Qué es el factor Rh negativo y cómo puede afectar un embarazo?

El factor Rh negativo es una característica genética que puede influir en el desarrollo de un embarazo. De acuerdo con lo explicado por la actriz, esta condición estuvo presente en su caso y fue determinante en las pérdidas gestacionales que experimentó.

¿Qué es el factor Rh negativo y cómo puede afectar un embarazo?
El factor Rh negativo que puede influir en el desarrollo de un embarazo / (Foto de Freepik)

Cuando una mujer con Rh negativo está embarazada de un feto con Rh positivo, su sistema inmunológico puede reaccionar produciendo anticuerpos que afectan los glóbulos rojos del feto. Esta respuesta puede generar complicaciones médicas que, en algunos casos, dificultan que el embarazo continúe.

Especialistas en salud han indicado que existen tratamientos preventivos, como la aplicación de inmunoglobulina anti-D durante el embarazo, que pueden reducir estos riesgos. Aun así, cada caso es diferente y requiere seguimiento médico.

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