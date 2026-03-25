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Andrea Valdiri revela insólita exigencia de una madre en su proyecto de quinceañeras

Andrea Valdiri contó la incómoda petición de una madre en su proyecto de quinceañeras y generó debate en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Andrea Valdiri revela insólita exigencia de madre en su proyecto de quinceañeras
Andrea Valdiri revela insólita exigencia de madre en su proyecto de quinceañeras (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una situación que vivió mientras organiza su ambicioso proyecto de quinceañeras, con el que busca cumplirle el sueño a varias jóvenes en Colombia.

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A través de sus historias, la barranquillera contó un episodio que la dejó inconforme y que decidió hacer público, asegurando que tenía “algo atravesado en la garganta” y que necesitaba expresarlo.

¿Qué contó Andrea Valdiri sobre la mamá de la quinceañera?

Valdiri explicó que una de las madres de las jóvenes seleccionadas le hizo un comentario que no esperaba. Según relató, la mujer aseguró que si la fiesta no era exclusivamente para su hija, prefería que no participara.

La influencer aclaró que desde el inicio la dinámica fue clara: se trata de una celebración conjunta para 15 quinceañeras que no cuentan con los recursos para tener una fiesta de este tipo. Por esta razón, señaló que es imposible realizar eventos individuales en distintas ciudades del país.

Ante lo ocurrido, Andrea manifestó que este tipo de actitudes le resultan difíciles de entender, especialmente cuando su intención es ayudar. También reflexionó sobre el sentido de las labores sociales, asegurando que deben hacerse con convicción personal y no esperando reconocimiento o gratitud de los demás.

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Además, hizo un llamado a sus seguidores para que no envíen ni difundan casos que no se ajusten a la iniciativa, ya que busca beneficiar a niñas que realmente no tienen la oportunidad de acceder a una celebración de este nivel.

Andrea Valdiri revela exigencia que la dejó en shock en su proyecto de quinceañeras
Andrea Valdiri revela exigencia que la dejó en shock en su proyecto de quinceañeras (Foto Canal RCN)

¿Qué más dijo Andrea Valdiri sobre el proyecto

La barranquillera también reveló que ha tocado puertas para sumar apoyos al proyecto, incluyendo a artistas, pero no todos han respondido de manera positiva. Frente a esto, dejó ver su molestia y aseguró que en el futuro recordará quiénes decidieron no respaldar la iniciativa.

Pese a los inconvenientes, Andrea confirmó que el evento sigue en marcha y que ya fueron seleccionadas las quinceañeras. Incluso, mencionó que entre ellas hay jóvenes con historias difíciles, como sobrevivientes de enfermedades, lo que le da aún más sentido al proyecto.

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Asimismo, aseguró que está trabajando contra el tiempo para organizar todos los detalles, ya que su agenda es bastante apretada. Sin embargo, reiteró su compromiso de ofrecer una celebración completa, incluyendo vestidos, música, regalos y una experiencia inolvidable.

Finalmente, la influencer invitó a valorar más este tipo de oportunidades y a actuar con empatía, destacando que su objetivo principal es hacer realidad el sueño de varias jóvenes que, de otra manera, no podrían vivir este momento especial.

Andrea Valdiri expone incómoda petición de madre de quinceañera y genera debate
Andrea Valdiri expone incómoda petición de madre de quinceañera y genera debate (Foto Canal RCN)
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