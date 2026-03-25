Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Presentadora de TV fallece semanas después de anunciar devastadora enfermedad

Una presentadora falleció semanas después de revelar su diagnóstico de cáncer, generando conmoción en redes y en sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fallece reconocida presentadora de televisión semanas después de revelar su enfermedad
Fallece reconocida presentadora de televisión semanas después de revelar su enfermedad (Foto Freepik)

El mundo de la televisión internacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una presentadora británica quien murió a los 54 años luego de enfrentar una dura enfermedad.

Artículos relacionados

La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y colegas, especialmente porque su partida ocurrió tan solo semanas después de haber hecho público su diagnóstico.

Mel Schilling fallece semanas después de anunciar devastadora enfermedad
Mel Schilling fallece semanas después de anunciar devastadora enfermedad (Foto Freepik)

¿Quién es la reconocida presentadora?

Mel Schilling era una reconocida figura de la televisión británica, admirada tanto por su trayectoria profesional como por su carisma frente a las cámaras. A lo largo de su carrera, logró consolidarse como una personalidad cercana al público, destacándose por su autenticidad.

Su fallecimiento fue confirmado por su esposo, quien compartió un emotivo mensaje en el que relató cómo fueron sus últimos momentos. Según explicó, la presentadora partió de manera tranquila, rodeada de amor y acompañada por su familia.

Artículos relacionados

También reveló que, incluso en sus últimos instantes, Mel hizo un gran esfuerzo para dedicar unas palabras a él y a su hija, un gesto que describió como reflejo de su amor y fortaleza.

Además, destacó que Schilling logró equilibrar su vida personal y profesional, convirtiéndose en madre y figura televisiva a los 42 años, etapa en la que, según sus palabras, brilló en ambos roles.

¿Qué enfermedad tenía Mel Schilling?

La presentadora había revelado recientemente que padecía cáncer de colon, diagnóstico que hizo público el pasado 12 de marzo. Sin embargo, su lucha contra la enfermedad había comenzado tiempo atrás.

De acuerdo con lo que ella misma contó, en diciembre de 2023 le detectaron un tumor de gran tamaño, el cual fue removido en una intervención quirúrgica. En ese momento, las expectativas eran positivas.

Artículos relacionados

No obstante, en 2024 los médicos encontraron nódulos en sus pulmones, lo que indicaba que el cáncer había hecho metástasis. A pesar de este panorama, Mel decidió continuar con su vida laboral mientras se sometía a tratamientos de quimioterapia.

Su esposo también habló sobre este proceso, describiéndolo como una etapa difícil, pero resaltando la actitud de la presentadora, quien, según relató, nunca perdió la fortaleza ni dejó de mostrar una actitud llena de gracia y compasión.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes en redes sociales, donde seguidores y colegas la recuerdan por su talento, su resiliencia y la huella que dejó en la televisión.

Falleció presentadora de televisión tras hacer público su diagnóstico semanas antes
Falleció la presentadora de televisión, Mel Schilling, tras hacer público su diagnóstico semanas antes. (Foto Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio tras rumores de infidelidad Carmen Villalobos

Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio tras rumores de infidelidad: "Muy hermosa"

Frederik Oldenburg respondió a rumores de infidelidad tras su ruptura con Carmen Villalobos y aclaró su situación.

Fallece ícono de la música italiana a los 91 años y deja un legado imborrable Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció icónico cantante que marcó generaciones: ¿quién fue?

Un ícono de la música italiana falleció a los 91 años, dejando un legado que marcó generaciones.

¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue?

El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse la muerte de futbolista en graves condiciones en Medellín.

Lo más superlike

Luisa Cortina rompe el silencio y responde a críticas por hablar de Alexa Torrex La casa de los famosos

Luisa Cortina respondió a críticas por hablar de Alexa Torrex: "no es de mis quereres"

Luisa Cortina rompió el silencio y explicó lo que realmente piensa de Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia.

Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera llama la atención al revelar la promesa que hizo durante su embarazo

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?