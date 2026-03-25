El mundo de la televisión internacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una presentadora británica quien murió a los 54 años luego de enfrentar una dura enfermedad.

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La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y colegas, especialmente porque su partida ocurrió tan solo semanas después de haber hecho público su diagnóstico.

Mel Schilling fallece semanas después de anunciar devastadora enfermedad (Foto Freepik)

¿Quién es la reconocida presentadora?

Mel Schilling era una reconocida figura de la televisión británica, admirada tanto por su trayectoria profesional como por su carisma frente a las cámaras. A lo largo de su carrera, logró consolidarse como una personalidad cercana al público, destacándose por su autenticidad.

Su fallecimiento fue confirmado por su esposo, quien compartió un emotivo mensaje en el que relató cómo fueron sus últimos momentos. Según explicó, la presentadora partió de manera tranquila, rodeada de amor y acompañada por su familia.

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También reveló que, incluso en sus últimos instantes, Mel hizo un gran esfuerzo para dedicar unas palabras a él y a su hija, un gesto que describió como reflejo de su amor y fortaleza.

Además, destacó que Schilling logró equilibrar su vida personal y profesional, convirtiéndose en madre y figura televisiva a los 42 años, etapa en la que, según sus palabras, brilló en ambos roles.

¿Qué enfermedad tenía Mel Schilling?

La presentadora había revelado recientemente que padecía cáncer de colon, diagnóstico que hizo público el pasado 12 de marzo. Sin embargo, su lucha contra la enfermedad había comenzado tiempo atrás.

De acuerdo con lo que ella misma contó, en diciembre de 2023 le detectaron un tumor de gran tamaño, el cual fue removido en una intervención quirúrgica. En ese momento, las expectativas eran positivas.

No obstante, en 2024 los médicos encontraron nódulos en sus pulmones, lo que indicaba que el cáncer había hecho metástasis. A pesar de este panorama, Mel decidió continuar con su vida laboral mientras se sometía a tratamientos de quimioterapia.

Su esposo también habló sobre este proceso, describiéndolo como una etapa difícil, pero resaltando la actitud de la presentadora, quien, según relató, nunca perdió la fortaleza ni dejó de mostrar una actitud llena de gracia y compasión.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes en redes sociales, donde seguidores y colegas la recuerdan por su talento, su resiliencia y la huella que dejó en la televisión.