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¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue?

El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse la muerte de futbolista en graves condiciones en Medellín.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Quién fue el joven futbolista que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una joven promesa, quien perdió la vida en graves condiciones en las últimas horas.

Por su parte, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas tras revelarse la desafortunada noticia, pues, falleció en graves condiciones en la ciudad de Medellín.

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¿Quién fue el joven futbolista que falleció en las últimas horas?

¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Qué comunicado compartió el equipo del que hizo parte el joven futbolista? | Foto: Freepik

El nombre de Denilson David Mena Aguirre se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras una lamentable riña que se presentó en una riña en un establecimiento nocturno en la ciudad de Medellín.

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Según los reportes compartidos por varios medios de comunicación, se refleja que el joven era colombo español, quien presentó un altercado con algunas personas, luego de visitar el establecimiento.

Posteriormente, fue gravemente herido tras varias secuelas que le dejó el impact# de arm# de fu3g#, en donde los desafortunados hechos se presentaron a causa de un altercado.

¡Luto en el fútbol! Falleció joven promesa en graves condiciones: ¿quién fue?
Así se confirmó la muerte de Denilson David Mena Aguirre. | Foto: Freepik

¿Qué comunicado compartió el equipo al que hacía parte el joven futbolista?

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo de fútbol Medellín City F.C, el cual cuenta con más de tres mil seguidores, quienes expresaron las siguientes palabras tras el desafortunado fallecimiento del joven futbolista:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Denilson Mena, quien hizo parte de la familia Medellín City. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, enviándoles fortaleza y nuestras más sinceras condolencias”, dice el comunicado.

Por el momento, miles de internautas, colegas y allegados han sentido el desafortunado fallecimiento del joven futbolista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, las autoridades siguen bajo las respectivas investigaciones de los hechos tras el desafortunado fallecimiento de Denilson David Mena Aguirre, quien aspiraba un prometedor futuro como futbolista al demostrar su gran habilidad deportiva desde hace varios años.

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