Alexa Torrex llama la atención en un video que revela cómo lucía hace algunos años

Un contenido que empezó a circular en redes sociales volvió a poner a Alexa Torrex en el centro de la conversación. A través de un video, se descubrió cómo lucía la participante de La casa de los famosos Colombia antes de sus procedimientos de belleza.

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¿Cómo lucía Alexa Torrex antes de su cambio de imagen?

Un video que se ha viralizado en distintas plataformas muestra a Alexa Torrex en un momento previo a su imagen actual. En las imágenes, aparece junto a una familiar mientras realizan un baile en un ambiente cotidiano.

Alexa Torrex llama la atención en redes por su cambio físico / (Foto del Canal RCN)

Aunque el clip muestra un momento cotidiano, su apariencia en ese entonces fue lo que realmente desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

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¿Qué cambios físicos tuvo Alexa Torrex?

En redes sociales, usuarios han señalado varias diferencias en la apariencia de Alexa Torrex a partir del video que circula. Una de las características que más destacan actualmente es su cabello morado, mientras que en ese entonces llevaba el cabello negro, corto y con capul.

Además, internautas han centrado sus comentarios en otros rasgos de su rostro, especialmente en la nariz. Algunos afirman que en ese momento su apariencia era distinta y han comparado ambas etapas, señalando que les parece mejor cómo lucía antes.

Comentarios como: "¡No la reconocía! Su cabello negro le quedaba muy bien", “Me parece que su nariz se veía mejor antes", “Qué cambio tan grande, ahora el morado le da otro estilo", destacaron en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su nariz?

Alexa Torrex ha sido muy abierta respecto a los cambios que ha tenido en la nariz a lo largo del tiempo. En sus redes sociales ha revelado que no siempre estuvo satisfecha con su apariencia.

Alexa Torrex revela detalles de los cambios en su nariz / (Foto de Canal RCN)

En un video titulado “Me dañaron mi nariz”, la creadora de contenido explicó que experimentó varias modificaciones en ese rasgo facial y que la última se realizó justo antes de entrar al reality, buscando ajustar detalles que no la hacían sentir conforme.

Así mismo, señaló que los cambios anteriores no habían dado los resultados esperados y que afectaron tanto su bienestar como su confianza.