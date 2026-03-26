Diego Saenz confirmó que terminó su relación; así fue el emotivo mensaje

El anuncio de Diego Saenz y y Cristina Warner sobre el fin de su relación ha generado atención en redes sociales. La pareja, que compartió dos años juntos, decidió comunicarlo de manera directa.

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¿Quién es Cristina Warner, expareja de Diego Saenz?

Cristina Warner es una actriz nacida en Valencia, España, que lleva varios años radicada en Colombia. Ha construido su trayectoria en la televisión nacional y es reconocida por su participación en la producción Rojo Carmesí.

Ella es Cristina Warner, expareja de Diego Saenz / (Foto de Canal RCN)

Su noviazgo se hizo público a mediados de 2024. Diego confirmó la relación meses después de su mediática ruptura con la exreina Laura Barjum. La pareja solía compartir momentos de sus viajes y celebraciones en redes sociales.

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¿Cómo confirmaron el fin de su relación Diego Saenz y Cristina Warner?

Diego Saenz y Cristina Warner utilizaron sus redes sociales para comunicar de manera directa el fin de su relación. En un mensaje conjunto, explicaron que la decisión fue tomada tras un proceso consciente de reflexión, y que no se trató de algo impulsivo.

No ha sido una decisión a la ligera, ni mucho menos fácil. Hace parte de un proceso profundo, consciente y lleno de aprendizaje.

Diego Saenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación / (Foto del Canal RCN)

En redes aseguraron que la publicación busca aclarar las especulaciones y mostrar transparencia con sus seguidores, dejando claro que su separación no implica conflictos, sino un cierre respetuoso de una etapa compartida durante dos años.

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¿Qué mensaje compartieron en sus redes Diego Saenz y Cristina Warner?

En el comunicado, la pareja expresó gratitud por todo lo vivido. Destacaron que, pese al término de la relación, mantienen cariño y aprecio mutuo, y valoran la historia que construyeron juntos.

Justamente por el amor, respeto y la historia que siempre compartimos con ustedes, deseamos honrar estos dos años de la manera más bonita y sensata posible.

Desde ese mismo enfoque, la pareja pidió respeto por su privacidad en esta etapa. Además, agradecieron a quienes los acompañaron durante su relación y destacaron la buena energía recibida, enviando un mensaje de cariño a sus seguidores.