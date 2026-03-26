Isabella Atehortúa habla de las complicaciones que ha tenido en su embarazo, ¿qué pasó?

La presentadora y periodista de Canal RCN, Isabella Atehortúa, abrió su corazón en redes sociales para hablar sin filtros sobre las complicaciones que ha enfrentado durante su embarazo, una etapa que, según confesó, ha sido mucho más difícil de lo que imaginaba.

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A través de un video, la periodista compartió un mensaje sincero con sus seguidores, donde dejó ver el desgaste físico y emocional que ha vivido.

“Confesiones de una embarazada cansada, muy cansada”, escribió, agradeciendo además el apoyo de su pareja, familia y entorno laboral, que han sido clave para sobrellevar su rutina diaria.

¿Qué dijo Isabella Atehortúa sobre las complicaciones de su embarazo?

En su testimonio, Isabella fue clara al pedir empatía.

“Si en su embarazo no le dio nada, me alegro mucho por usted, pero no me juzgue. Si nunca ha estado embarazada, mucho menos me juzgue”, expresó.

La periodista explicó que estas han sido “las semanas más complicadas” de su vida y confesó que el agotamiento no es solo físico, sino también emocional. Relató que ha enfrentado episodios constantes de vómito que han afectado su bienestar diario:

“Vomitar y después sentarse en el piso del baño a llorar por estar cansada de vomitar, no se lo deseo a nadie”.

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Atehortúa contó que fue diagnosticada con hiperémesis gravídica, una condición poco común en el embarazo.

Según explicó, esta le provoca náuseas y vómitos intensos, superando lo habitual. Incluso detalló que en un solo día llegó a vomitar siete veces, lo que le ha generado dolor de cabeza, deshidratación y riesgo de desnutrición.

La presentadora también confesó que, al haber sido siempre una persona saludable, el proceso ha sido aún más impactante.

Asimismo, explicó que no estaba acostumbrada a sentirse mal físicamente, por lo que esta etapa ha representado un reto importante en su día a día.

Pese a todo, destacó que los momentos de felicidad llegan cuando ve a su bebé en las ecografías. Allí, asegura, siente tranquilidad y conexión.

Sin embargo, su rutina laboral en el noticiero de la madrugada coincide con los momentos más fuertes de náuseas, lo que hace el proceso aún más retador.

“Espero salir pronto de esto, espero de verdad disfrutar mi embarazo en algún punto”, dijo, agregando que quiso compartir su experiencia para desromantizar esta etapa.

“Sí es mágico, pero también hay que hablar de lo difícil que puede ser”, concluyó.

¿Qué es la hiperémesis gravídica?

De acuerdo con MedlinePlus, la hiperémesis gravídica es una condición que provoca náuseas y vómitos intensos y persistentes durante el embarazo.

A diferencia de las náuseas comunes, esta puede generar deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios en el organismo.

Aunque muchas mujeres experimentan malestares en los primeros meses de gestación, esta condición es menos frecuente y requiere mayor atención.

El caso de Isabella ha generado conversación en redes, donde muchas mujeres han compartido experiencias similares, destacando la importancia de visibilizar todas las caras del embarazo.