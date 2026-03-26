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¿Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz terminaron su relación sentimental? Esto dijo el influencer

Los rumores sobre una posible ruptura entre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz han tomado fuerza en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Rumores sobre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz: ¿hay ruptura en la pareja?
Rumores sobre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz: ¿hay ruptura en la pareja? (Foto Canal RCN).

La relación entre el exparticipante de La casa de los famosos Colombia tercera temporada Nicolás Arrieta y Manuela Ortíz ha generado dudas entre sus seguidores luego de que surgieran rumores sobre una posible separación. Ante la creciente especulación en redes sociales, el influencer se pronunció y aclaró la situación.

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¿Nicolás Arrieta está nuevamente soltero?

En las últimas horas, Manuela Ortíz, novia de Nicolás Arrieta, reveló a través de sus redes sociales que varios de sus seguidores han estado insistentes en saber si su relación llegó a su fin, al parecer tras los rumores que han tomado fuerza en redes sociales. Para aclararlo desde la raíz, la joven decidió que fuera el influencer quien respondiera a esta pregunta.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre su relación con Manuela Ortiz y los rumores
Esto dijo Nicolás Arrieta sobre su relación con Manuela Ortiz y los rumores. (Foto Canal RCN).

De esta manera, por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela publicó un clip en el que Nicolás Arrieta respondía a esta inquietud en particular.

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Aunque el creador de contenido se mostró confundido ante la pregunta, incluso bromeando con si se trataba de una forma sutil de terminar la relación frente a todos: “¿Me estás terminando aquí con esta pregunta?”,Manuela respondió entre risas que solo quería que la respondiera.

Nicolás Arrieta aclara su situación con Manuela Ortiz
Nicolás Arrieta aclara su situación con Manuela Ortiz. (Foto Canal RCN).

Con esto la pareja dejó claro entre risas que todo se trataba de rumores y malentendidos en redes sociales, asegurando que su relación continúa y que no han puesto fin a su noviazgo.

Vale la pena destacar que la situación no pasó desapercibida entre los seguidores, quienes reaccionaron en redes sociales aliviados al confirmar que la pareja continúa junta y no han puesto fin a su relación.

¿Qué ha hecho Nicolás Arrieta tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta retomó su vida real, pero esta vez con una participación permanente en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia en donde ha podido desenvolverse como comentarista y hasta charlar con excompañeros que han ido saliendo de la competencia.

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