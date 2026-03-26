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Jhorman Toloza se pronuncia sobre la posible salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Jhorman Toloza habló de Alexa Torrex y rechazó que sea considerada “mueble” en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza se pronuncia sobre la posible salida de Alexa Torrex en La casa de los famosos
Jhorman Toloza se refiere a la situación de Alexa Torrex ante el camión de la mudanza. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, compartió su preocupación por la posible salida de la participante en medio de la dinámica del camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la posible salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos?

A través de un reciente video, el creador de contenido habló sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales, en los que varios usuarios mencionan que Alexa podría salir con el camión de la mudanza que se realizará en la gala de este jueves.

Jhorman expresó que le han llegado mensajes en los que algunos fandom estarían considerando votar por Alexa como “mueble”.

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“Me están diciendo que muchos fandom podrían votar por ella como un mueble, ¿es en serio?, ¿cómo mueble?”, dijo, elevando el tono de su voz mientras reaccionaba a la información.

Además, insistió en que no está de acuerdo con esa percepción y repitió en varias ocasiones que no la considera de esa manera dentro de La casa de los famosos Colombia.

La IA da su pronóstico y dice quién será el eliminado de La casa de los famosos por el camión de la mudanza
(Fotos: Canal RCN)

También mencionó que, según su opinión, Alexa puede tener diferentes actitudes dentro de la casa.

“Puede ser fastidiosa, gritona, estresante, también mandona”, expresó, reiterando que incluso en esos casos no la ve como una participante sin protagonismo.

Jhorman continuó señalando que, para él, Alexa más genera contenido que muchos de los participantes dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Para Jhorman, ex de Alexa Torrex, quién es el verdadero mueble de La casa de los famosos?

En medio de su reacción, Jhorman Toloza, también hizo referencia a otros participantes, mencionando que, Eidevin es el verdadero mueble de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Asimismo, recordó momentos, como lo ocurrido la semana pasada donde Eidevin obtuvo la semana de liderazgo y dejó perder varios de los beneficios.

¿Cuándo pasará el camión de la mudanza en La casa de los famosos?
Vuelve el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia (Foto del Canal RCN)

Cabe recordar que el pasado fin de semana, en medio del congelado de Luisa Cortina, la infliuencer le mencionó a Alexa que el país entero estaba viendo a Jhorman como el ‘santo cachón’, debido a su cercanía con Tebi.

Por lo que Alexa decidió hablarle a las cámaras y dar por terminada su relación con Jhorman, causando revuelo en redes.

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