Koral Costa reaccionó al ver a Omar Murillo vestido de mujer tras su separación

Koral Costa decidió romper el silencio tras la reciente aparición de su exesposo Omar Murillo vestido de mujer en público. La cantante colombiana expresó su sentir frente a esta situación, en medio de los rumores sobre la orientación de su expareja sentimental.

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¿Qué dijo Koral Costa al ver a su exesposo Omar Murillo vestido de mujer?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa recibió varias preguntas relacionadas con la reciente aparición de su expareja, Omar Murillo, vestido de mujer.

Koral Costa confesó cómo ha vivido su ruptura con Omar Murillo. (Foto/ Buen día, Colombia)

Muchos usuarios querían conocer su opinión frente a esta situación, que surgió en medio de rumores sobre la orientación del actor colombiano, quien actualmente reside en España.

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Ante esto, la reconocida cantante aseguró que se trata de un personaje que el actor interpreta y que incluso estuvo presente durante su relación. Además, dejó claro que en ese entonces ella lo ayudaba a caracterizarse como mujer para la creación de su contenido, por lo que no ve nada de malo en que continúe con ese personaje.

“¿Qué pienso? Es un actor y los actores asumen cualquier reto que se les presenta en la actuación. ¿Qué puedo pensar? Que es un actor. Yo era su productora, la que lo grababa, lo maquillaba y lo vestía”.

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Asimismo, Koral aprovechó para aclarar que no tiene por qué opinar sobre la vida de su exesposo, ya que actualmente no existe ningún vínculo entre ellos.

“¿Qué siento? Nada, no somos nada. No me siento mal, siempre ha hecho su personaje, ese es su trabajo”, respondió Costa, marcando así distancia total entre ambos y poniendo fin a las especulaciones sobre su reacción.

¿Omar Murillo salió del closet?

La aparición de Omar Murillo vestido de mujer llegó justo después de los rumores sobre su orientación. Pues luego de dar por terminada su relación con Koral Costa, el actor se ha mostrado muy cercano junto a otros hombres desatando todo tipo de reacciones entre los internautas que ya comienzan a sacar sus propias conclusiones.

Sin embargo, Murillo no ha hecho mención directa a esta situación por lo que se desconoce por completo si estos rumores son ciertos o solo una interpretación a la ligera por parte de los internautas.