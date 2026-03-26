¿Quién es Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia en España?

El caso de Noelia Castillo Ramos ha generado un amplio debate internacional luego de conocerse que accederá a la eutanasia a sus 25 años, tras un proceso marcado por el dolor físico, situaciones personales complejas y una prolongada batalla judicial.

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La joven, residente en Barcelona, tomó la decisión de someterse a este procedimiento legal en España, previsto para hoy 26 de marzo, después de que distintas instancias judiciales avalaran su solicitud.

¿Quién es Noelia Castillo, joven que accederá a la eutanasia por depresión?

Noelia Castillo Ramos es una joven española cuya historia ha sido ampliamente difundida en medios europeos.

Su caso se remonta a 2022, cuando sufrió un intento de suicidi0 tras agresi0nes s3xuales, lo que le dejó como consecuencia una paraplejia y un cuadro de dolor crónico.

Desde entonces, su vida estuvo marcada por múltiples dificultades físicas y emocionales. Según se ha conocido, solicitó formalmente acceder a la eutanasia, argumentando que su condición le generaba un sufrimiento persistente e incapacitante.

Su petición fue evaluada y aprobada por las autoridades sanitarias correspondientes en Cataluña, en el marco de la legislación vigente en España que regula este procedimiento como un derecho en determinadas condiciones.

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Noelia Castillo accederá a la eutanasia tras larga batalla legal (Foto freepik)

¿Qué le pasó a Noelia Castillo?

Tras el episodio ocurrido en 2022, la joven enfrentó un proceso de recuperación complejo. La paraplejia derivada de la caída implicó limitaciones físicas permanentes, además de un dolor constante que, según su testimonio, afectó profundamente su calidad de vida.

En entrevistas previas, Noelia expresó su deseo de poner fin a ese sufrimiento, dejando claro que se trataba de una decisión personal. También afirmó que no buscaba influir en otras personas, sino que respondía únicamente a su propia experiencia.

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¿Por qué su caso llegó a instancias judiciales?

Aunque su solicitud fue aprobada inicialmente, el proceso se vio prolongado debido a la oposición de su padre, quien emprendió acciones legales para impedir el procedimiento.

Esto derivó en una batalla judicial que se extendió durante casi dos años y pasó por varias instancias, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente permitió que se llevara a cabo la decisión de la joven.

A pesar de las diferencias familiares, su madre manifestó que la acompañaría durante el proceso.