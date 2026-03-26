Influencer de 21 años falleció tras incidente en un puente y conmociona a sus seguidores

Una reconocida y creciente creadora de contenido conocida por su presencia en redes sociales, falleció a los 21 años en un hecho que ha generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital.

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El caso ocurrió el pasado 23 de marzo en Turquía, donde la joven perdió la vida tras caer desde el puente Osman Gazi, una importante estructura ubicada cerca de la ciudad de Gebze.

¿Quién era la reconocida influencer que falleció?

Kübra Karaaslan era una joven influencer que había logrado construir una comunidad significativa en plataformas como TikTok, donde compartía contenido relacionado con su vida diaria y estilo de vida.

Su cercanía con los seguidores y la naturalidad de sus publicaciones la convirtieron en una figura reconocida dentro del entorno digital en su país.

Sin embargo, en los días previos a su fallecimiento, medios locales informaron que la joven habría cerrado sus cuentas en redes sociales, lo que llamó la atención de algunos usuarios.

Tras conocerse la noticia, cientos de mensajes de despedida comenzaron a circular en internet, donde seguidores expresaron su tristeza y recordaron momentos compartidos a través de sus publicaciones.

Kübra Karaaslan falleció tras incidente en un puente y genera impacto en redes (Foto freepik)

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¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

De acuerdo con reportes de medios locales, la influencer fue vista en la parte más alta del puente, ubicada por fuera de las vallas o muros de seguridad.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que la joven permanece durante varios segundos en ese punto, aparentemente dudando, antes de finalmente caer desde la estructura.

Tras recibir la alerta, las autoridades acudieron al lugar y activaron los protocolos de emergencia. Equipos especializados trasladaron a la joven a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho fue presenciado por varias personas que se encontraban en la zona, algunas de las cuales registraron imágenes que luego se difundieron en internet, aumentando el impacto del caso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, familiares y allegados realizaron ceremonias de despedida en Turquía, donde le dieron el último adiós.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar tras conocerse la noticia. Seguidores y usuarios dejaron múltiples mensajes lamentando su fallecimiento y recordando su contenido, destacando el impacto que tuvo en quienes la seguían.

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