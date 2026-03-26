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Reconocida actriz sorprendió al confesar que estuvo en celibato por más de 30 años

Una actriz reveló que vivió en celibato por más de 30 años antes de reconocer su orientación sexual.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida actriz sorprendió al confesar que estuvo en celibato por más de 30 años
Reconocida actriz sorprendió al confesar que estuvo en celibato por más de 30 años (Foto IA)

Una reconocida actriz de televisión sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida personal y revelar que pasó más de tres décadas en celibato antes de entender plenamente su identidad y orientación.

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La protagonista de la exitosa serie Baby Reindeer compartió esta experiencia en una reciente entrevista, donde reflexionó sobre su historia, sus decisiones y el proceso que la llevó a reconocerse como lesbiana.

¿Quién es la estrella que se mantuvo en celibato por más de 30 años?

Jessica Gunning es una actriz británica que ha ganado reconocimiento internacional gracias a su participación en producciones televisivas, especialmente por su papel en Baby Reindeer. Su trabajo ha sido destacado por la intensidad emocional que imprime a sus personajes.

En la conversación, la actriz reveló que durante gran parte de su vida no mantuvo relaciones sentimentales. Según explicó, no se trataba de una imposición o una falta de interés consciente, sino de una etapa en la que su energía estuvo enfocada casi por completo en su carrera.

Gunning aseguró que se sentía plena en ese momento, ya que encontraba en la actuación una forma de explorar emociones y experiencias a través de los personajes que interpretaba.

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Jessica Gunning confiesa que estuvo en celibato por más de tres décadas
Jessica Gunning confiesa que estuvo en celibato por más de tres décadas (Foto Neilson Barnard / AFP)

¿Por qué Jessica Gunning mantuvo el celibato?

La actriz también profundizó en algunos factores personales que influyeron en esta etapa de su vida. Entre ellos, mencionó la percepción que tenía sobre su propio cuerpo, lo que en ocasiones le generó una sensación de “otredad” frente a los estándares tradicionales.

Esto, según explicó, la llevó a no priorizar relaciones sentimentales con hombres y a asumir que simplemente no era el momento adecuado en su vida.

“Supongo que, en retrospectiva, esa diferencia me protege de tener que decir: ‘No me gustan los hombres’. Así que simplemente pensaba: ‘Oh, no es el momento para mí’, o algo así. Y de repente, sin darme cuenta, ya tenía treinta y tantos años”.

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Fue en 2022 cuando, tras una conversación con una mujer lesbiana, comenzó a replantearse aspectos de su identidad. Ese momento marcó un punto de inflexión, ya que le permitió reconocerse y entender mejor su orientación s3xual.

Desde entonces, Gunning ha tenido relaciones con mujeres y ha logrado encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional.

Jessica Gunning reveló que vivió en celibato por más de 30 años antes de reconocer su orientación.
Jessica Gunning reveló que vivió en celibato por más de 30 años antes de reconocer su orientación. (Foto Kennedy Pollard / AFP)
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