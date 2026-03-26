Blessd rompió el silencio sobre rumores de infidelidad: ¿regresó con Manuela QM?

El cantante Blessd volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de referirse a los rumores de una supuesta infidelidad a su expareja Manuela QM, quien actualmente está embarazada.

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Las declaraciones se dieron durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde ambos conversaron sobre distintos aspectos de la vida personal y profesional del artista, incluyendo su próximo concierto en Medellín.

Blesdd habló sobre la supuesta infidelidad en stream con Westcol (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué dijo Blessd sobre la supuesta infidelidad?

Durante el stream, Blessd explicó que suele interactuar con sus seguidores en redes sociales cada vez que lanza nueva música, repostando contenido de quienes utilizan sus canciones.

Según el artista, este tipo de interacción no tiene ningún trasfondo personal, ya que responde mensajes y comparte publicaciones sin distinción.

En ese contexto, aclaró que el gesto que generó polémica, relacionado con una mujer en particular, no tuvo ninguna intención más allá de agradecer el apoyo. Incluso, aseguró que este tipo de respuestas las hace con hombres, mujeres y seguidores en general.

Durante la conversación, Westcol lanzó un comentario en tono de broma que elevó la tensión: dijo que justo le había tocado a “esa bebecita, con esos labios hermosos”.

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La reacción de Blessd fue inmediata. Entre risas, pero visiblemente incómodo, le pidió que no dijera eso, dejando claro que estaba intentando manejar la situación y evitar que escalara más. Westcol, por su parte, respondió que se trataba de una broma.

El cantante también señaló que, cuando la situación comenzó a viralizarse, prefirió guardar silencio, ya que consideraba que muchas personas buscaban llamar la atención a partir de la polémica.

¿Blessd y Manuela QM siguen juntos?

La relación entre Blessd y Manuela QM ha estado en el foco mediático en los últimos meses, especialmente tras confirmarse en enero que estaban esperando su primer hijo juntos.

Sin embargo, recientemente surgieron señales que despertaron dudas entre los seguidores. Una de ellas fue la eliminación de varias fotos de la pareja en redes sociales por parte de Manuela, incluyendo una publicación significativa de su cumpleaños.

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En medio de la transmisión, Westcol le hizo una pregunta directa a Blessd sobre su situación sentimental actual. La reacción del cantante fue evidente: bajó la cabeza, evitó responder de forma clara y pidió que pusieran música, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación habría llegado a su fin.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura, las declaraciones y actitudes recientes han dejado abierta la posibilidad de que la pareja ya no esté junta, generando aún más conversación entre sus seguidores.