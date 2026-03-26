Los rumores sobre la salida de Manuela Gómez en el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia generaron gran expectativa entre los televidentes. Su pareja, Juan Pablo Restrepo, decidió pronunciarse y enviar un mensaje contundente en redes sociales.

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¿Cuándo pasará el camión de la mudanza en La casa de los famosos?

El camión de la mudanza regresará este jueves 26 de marzo de 2026, según informaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán al finalizar la gala del martes 24 de marzo.

Vuelve el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Esta dinámica ha generado gran expectativa, pues en su primera aparición se llevó a Maiker Smith, dejando a los televidentes sorprendidos. Desde el anuncio, los internautas han comenzado a especular sobre quién podría ser el próximo participante en abandonar el reality.

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¿Quiénes podrían irse en el camión de la mudanza?

En redes sociales, los internautas afirman que entre las opciones más mencionadas están Juancho Arango, Manuela Gómez y Eidevin López. Según destacan, su participación no ha sido de las más activas y no generan tanto contenido en el programa.

En redes rumoran quiénes podrían abandonar La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas se han referido a ellos como “los muebles de La casa de los famosos”, término que se utiliza para referirse a los participantes que no generan momentos recordados dentro del programa.

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¿Qué respondió Juan Pablo Restrepo, prometido de Manuela Gómez?

Ante los rumores sobre la salida de Manuela Gómez, Juan Pablo Restrepo publicó un video en Instagram recreando un audio de la participante y enviando un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales:

“El día que Manuela salga de la casa será por la puerta grande, el camión que se lleve a otro, sigamos apoyándola hasta el final”.

Así mismo, animó a sus seguidores a mantenerse firmes con ella hasta el final y acompañarla en esta etapa del reality.

Este momento fue ampliamente comentado por los internautas, quienes valoraron la cercanía y respaldo de su pareja.