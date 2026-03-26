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Pipe Bueno confesó la promesa que hizo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez

Pipe Bueno reveló que el fallecimiento de Yeison Jiménez lo llevó a replantearse su forma de celebrar la vida.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Pipe Bueno confesó la promesa que hizo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Pipe Bueno el cambio que hizo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN y AFP)

A casi tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, Pipe Bueno abrió su corazón y reveló cómo la pérdida de su amigo lo hizo replantearse su vida. El cantante llamó la atención al compartir la reflexión que tuvo en medio de su cumpleaños.

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¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez y Pipe Bueno?

Los fans destacan que la relación entre Yeison Jiménez y Pipe Bueno fue una de las más sólidas dentro del género popular en Colombia, evolucionando de una admiración profesional a una amistad profunda.

Pipe Bueno comenzó su carrera mucho antes y era un referente para Yeison. Pipe ha relatado que cuando Yeison estaba empezando, lo buscó en un restaurante para ofrecerle canciones, pues Yeison soñaba con que un artista de la talla de Pipe grabara sus composiciones.

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez y Pipe Bueno?
En redes recuerdan la relación de Yeison Jiménez y Pipe Bueno / (Foto de AFP y Canal RCN)

Pipe reconoció su talento de inmediato y, desde ese primer encuentro, nació un respeto mutuo que Yeison siempre valoró, destacando que Pipe "lo trató igual desde el día cero".

La relación quedó marcada por la tragedia tras el accidente aéreo del 10 de enero de 2026 en el que falleció Yeison Jiménez. Pipe Bueno fue de los primeros en dar declaraciones, describiendo a Yeison como su "amigo real".

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¿Cómo afectó la muerte de Yeison Jiménez la perspectiva de Pipe Bueno sobre su vida?

La muerte de Yeison Jiménez llevó a Pipe Bueno a reflexionar sobre sus hábitos y prioridades. El cantante relató que, por primera vez en años, observó sus cumpleaños con otra mirada, reconsiderando la forma en que celebraba y bajándole al alcohol.

No es sostenible pensar en que, de aquí hasta que yo me muera, voy a seguir bebiendo como si no existiera mañana.

¿Cómo afectó la muerte de Yeison Jiménez la perspectiva de Pipe Bueno sobre su vida?
Pipe Bueno revela cómo le afectó la muerte de Yeison Jiménez / (Foto de AFP)

El cantante destacó que, aunque en su fiesta hubo alcohol, él no lo consumió. Pipe dejó claro que la pérdida de Yeison Jiménez lo llevó a replantearse la forma en que organiza su vida diaria y sus prioridades.

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¿Qué cambios ha implementado Pipe Bueno tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Tras el fallecimiento de su amigo, Pipe Bueno decidió ser más consciente de sus costumbres. Afirmó que no se trata de eliminar de dejar de beber por completo, sino de poner límites y disfrutar con mayor control y reflexión.

El cantante mencionó que esta pausa le permite mantener claridad mental, enfocarse en su trabajo y su vida personal, sin descuidar su salud.

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas, quienes afirman que Pipe Bueno ha sido uno de los artistas que más ha honrado el legado de Yeison Jiménez.

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