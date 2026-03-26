Westcol anuncia que buscará atención psicológica para enfrentar una difícil situación, ¿qué pasó?

Westcol sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un problema que enfrenta. El creador de contenido llamó la atención al revelar que tendría que asistir al psicólogo.

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¿Qué problema enfrenta Westcol?

Westcol confesó que tiene dificultades para controlar su consumo de alcohol. Durante una transmisión en vivo, explicó que, al beber su primer trago, siente que su cuerpo no puede detenerse, lo que lo lleva a consumir más de lo previsto.

Westcol revela que enfrenta problemas con el alcohol / (Foto de AFP)

Afirmó que no se trata de algo nuevo y que ha intentado dejar de beber en varias ocasiones sin éxito. Según sus declaraciones, esta situación representa una condición que lo supera y que puede afectar su vida.

"Es como que mi cuerpo no es capaz de parar", destacó.

Afirmó que, al hablar abiertamente de su experiencia, busca visibilizar que este tipo de consumo puede ser un problema serio para muchas personas.

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¿Por qué Westcol irá al psicólogo?

El creador digital anunció que buscará atención psicológica para entender mejor su relación con el alcohol y recibir apoyo profesional. Westcol explicó que el objetivo es identificar la causa de su consumo excesivo, evaluar posibles tratamientos.

Westcol irá al psicólogo por problemas con el alcohol / (Foto de Freepik)

Según sus palabras, acudir a un psicólogo le permitirá recibir orientación especializada sobre cómo manejar lo que le sucede y tomar decisiones más conscientes sobre su bienestar físico y mental.

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¿Qué reflexión compartió Westcol sobre el problema que atraviesa?

Westcol señaló que muchas personas podrían enfrentar problemas similares con el alcohol y que hablar de ello públicamente es una forma de generar conciencia. El influencer afirmó que se trata de una situación que, hoy en día, afecta a muchas personas.

A mí, lamentablemente, me dio desde los 15; no he podido con ella. Simplemente, no he podido.

Su testimonio ha generado conversación en redes, donde los internautas destacan su honestidad y la valentía para enfrentar la situación que atraviesa.