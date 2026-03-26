Valentina Taguado rompió el silencio sobre supuesto romance con famoso futbolista colombiano; esto dijo

La exparticipante y finalista de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, sorprendió al reaccionar y desmentir de manera particular un supuesto romance con un famoso jugador de fútbol.

Valentina Taguado disipa especulaciones de romance con famoso futbolista. (Foto Valentina Taguado - Canal RCN) (Foto de Dayro Moreno - Joaquín Sarmiento/AFP)

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¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al supuesto romance con Dayro Moreno?

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram una imagen de la noticia que la estaría relacionando con el futbolista del Once Caldas, Dayro Moreno. La influenciadora respondió con risas y un mensaje que dejó claro que se lo tomó con humor, disipando las especulaciones.

“Choque de carillas”, escribió Valentina Taguado en la publicación.

Valentina Taguado, recordada por su paso en el programa de cocina donde llegó a la final junto a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a nuevos proyectos audiovisuales.

Muchos seguidores esperan verla nuevamente en la actual temporada de MasterChef Celebrity, como chef invitada al lado de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La idea de verla como jurado invitada ha sido una de las más comentadas en redes, pues consideran que sería un momento icónico para el programa.

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¿Valentino Taguado regresaría a ¿Qué hay pa dañar??

Además, Valentina fue contactada por Roberto Velásquez en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde fue invitada para dar sus opiniones sobre La casa de los famosos Colombia 3. Su participación en este espacio abrió la posibilidad de verla nuevamente en un rol de panelista, algo que su comunidad digital también espera con entusiasmo.

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Taguado se encuentra en el país luego de pasar unos días en Estados Unidos, viaje que aprovechó para descansar y desconectarse. A su regreso, compartió que llegó con la energía renovada y con ganas de sorprender a sus seguidores con nuevos contenidos y proyectos.

Su reacción espontánea y llena de humor demostró que no existe ningún vínculo con el jugador y que las especulaciones no pasan de ser rumores sin fundamento.