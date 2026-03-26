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La Liendra reaccionó a la discusión de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos

La Liendra opinó sobre el fuerte enfrentamiento de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra reaccionó a la discusión de Marilyn Patiño y Luisa Cortina.
La Liendra reaccionó a la discusión de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La discusión de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3 causó polémica en redes sociales y el influenciador La Liendra opinó sobre el momento.

La Liendra participó en la segunda edición.
La Liendra participó en la segunda edición de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó La Liendra al enfrentamiento de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?

Como es habitual, el paisa reacciona a los momentos en vivo de la novela de la vida real.

Por medio de sus redes sociales, La Liendra dio sus impresiones después de ver uno de los enfrentamientos más fuertes en lo que va de la temporada y en el que las participantes por poco cruzan los límites.

La Liendra quedó sorprendido por todo lo que se dijeron las invitadas, quienes incluso se refirieron a asuntos profesionales por fuera del reality, dejando a los demás habitantes impactados y atentos a cada palabra.

El creador de contenido ha estado muy pendiente de lo que ocurre en la casa más famosa del país y habla bajo su experiencia en la segunda edición del programa.

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Su mirada externa le da un matiz distinto a lo que sucede dentro del reality, pues conoce de primera mano cómo se viven las tensiones y los roces en un ambiente de encierro.

En redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar. Algunos apoyaron la postura de Marilyn, otros defendieron a Luisa, y muchos coincidieron en que la tensión dentro de la casa está alcanzando niveles que hacen más atractivo el desarrollo del juego.

La Liendra, compartió su sorpresa y dejó claro que este tipo de momentos son los que mantienen a la audiencia conectada.

¿En qué consiste la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras las discusiones generan ruido, los participantes deben concentrarse en la prueba de salvación.

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En esta ocasión, el reto consiste en recorrer una pista con una minibicicleta sin salirse, lo que exige concentración y equilibrio.

Juanda Caribe, como líder de la semana, tiene la responsabilidad de defender su poder y así poder decidir cómo se moverán las fichas dentro del juego.

La Liendra sigue de cerca.
La Liendra sigue de cerca los sucesos de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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