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Karola y Eidevin llegan a un acuerdo amoroso en La casa de los famosos Colombia; ¿de qué se trata?

Karola y Eidevin hacen un acuerdo amoroso dentro de La casa de los famosos Colombia, marcado por condiciones y dudas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin y Karola quieren estar juntos.
Eidevin le propone a Karola que tengan una relación sentimental. (Foto Canal RCN)

El vínculo entre Eidevin y Karola se sigue fortaleciendo en La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin y Karola se muestran muy cercanos.
Eidevin y Karola se muestran muy cercanos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Hay un romance entre Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de su ruptura con Mariana Zapata tras el cine, Eidevin se ha dejado ver más cercano de Karola y le ha manifestado que quiere estar con ella, pero Karola no le ha querido responder.

El costeño le puso una semana como límite de tiempo para pensarlo y decidirse. Karola le dijo que no tiene por qué aceptar condiciones y que ahora sí se da cuenta que ella es la indicada, que juntos se ven mejor.

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Sin embargo, también aclaró que no le cree del todo y que siente que sus palabras hacen parte de un juego, por lo que prefiere hablar de ese tema cuando termine el programa.

La conversación terminó con un beso en la mejilla de Eidevin a la cartagenera, quien manifestó que esos gestos la confunden y que es mejor que no lo haga más.

¿Cómo ha sido la convivencia de Luisa Cortina con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, la llegada de Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño ha generado revuelo entre los habitantes.

Luisa ya ha protagonizado dos conflictos en el tiempo que lleva de regreso en la casa más famosa del país.

Con Alejandro Estrada tuvo un cruce de palabras que el actor supo manejar con calma, pero con Marilyn Patiño la discusión escaló hasta los gritos, dejando a los participantes sorprendidos y tensando aún más el ambiente.

Hoy será un día clave para los nominados, pues se llevará a cabo la prueba de salvación, que podrá modificar la placa parcial y darles otra dinámica a las estrategias.

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Los concursantes saben que este reto puede cambiar por completo el rumbo de la semana y abrir nuevas posibilidades para quienes buscan mantenerse en la competencia.

Además, el camión de la mudanza regresa esta noche para llevarse al concursante más “mueble” y que no ha aportado mucho a las dinámicas planteadas por El Jefe.

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Eidevin muestra su interés por Karola.
Eidevin muestra su interés por Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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