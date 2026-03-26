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Sofía Jaramillo reaccionó con indirecta al duro enfrentamiento de Marilyn Patiño y Luisa Cortina

Sofía Jaramillo dejó una indirecta tras el enfrentamiento de Marilyn y Luisa Cortina y su postura dividió opiniones.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo lanzó indirecta.
Sofía Jaramillo lanzó indirecta tras enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Sofía Jaramillo reaccionó de manera inesperada al duro enfrentamiento que protagonizaron Marilyn Patiño y Luisa Cortina.

Luisa Cortina y Marilyn Patiño están compitiendo por el poder de la resurrección.
Luisa Cortina y Marilyn Patiño están compitiendo por el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?

Parece que las exparticipantes ya traían rivalidad desde afuera del programa y aprovecharon la más mínima conversación para enfrentarse.

La actriz le dijo a la modelo que si hace comentarios debe tener las pruebas para sostenerlos, estas palabras exaltaron el ambiente y ambas se empezaron a gritar y a tratar de provocar, al punto de por poco romper las reglas del Jefe de no tener ningún contacto físico con los compañeros.

Todo esto sucedió ante la mirada expectante de los demás habitantes quienes no opinaron ni se metieron en el conflicto.

Ambas están en la casa como visitantes, mientras se decide cuál de las tres exparticipantes merece una segunda oportunidad en la novela de la vida real.

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¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo al enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía Jaramillo, tercera eliminada de la competencia, reaccionó en sus redes sociales a este suceso y dejó clara su postura.

La caleña expresó su apoyo a Marilyn y le dejó un particular mensaje a Luisa Cortina. La historia causó revuelo entre los seguidores del programa que están a la espera de cómo se desarrollará el poder de la resurrección y si Luisa Cortina se queda o no en La casa de los famosos.

“Con la niña no, Luisa Piggy”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

Hoy, además, la tensión se incrementa con la esperada prueba de salvación, que podrá modificar la placa parcial de nominados y darles otra dinámica a las estrategias de los participantes.

Como si fuera poco, regresa también el camión de la mudanza, encargado de llevarse al concursante más “mueble” de la casa, es decir, aquel que ha pasado desapercibido y no ha generado mayor impacto en la convivencia.

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