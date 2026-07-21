Así fue el estreno de Pa' Seguirte Queriendo por el Canal RCN; Juliette Pardau deslumbró con su figura

Juliette Pardauvolvió a aparecer en las noches del Canal RCN y, desde sus primeras escenas en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo, llamó la atención de muchos tras su apariencia.

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¿Cómo fue el regreso de Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN?

La actriz retomó su papel de Daniela "Dany" que desde ya están dando de qué hablar por la apariencia física del regreso de la producción.

Luego de seis años, las noches del Canal RCN, de 8:00 p. m. a 9:00 p. m., recibieron el estreno de Pa' Seguirte Queriendo, la producción que continúa la historia de Mauricio, Dany, Isabel, Lola, Toño, Octavio, Azucena, Jorge Morales y los demás personajes que hicieron parte de Pa' Quererte.

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En este nuevo comienzo, Isabel ya es una adolescente y la dinámica familiar ha cambiado con el paso del tiempo. La relación entre Mauricio y Dany también enfrenta nuevos retos mientras continúan criando a sus dos hijas.

Durante los primeros minutos del capítulo, la historia mostró un partido de fútbol femenino infantil en el que Isabel es la arquera.

Así fue el regreso de Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

Hasta allí llegaron Mauricio, Dany, Octavio, Azucena, Toño, Azucena y Lola para acompañar a la pequeña en este encuentro deportivo.

Aunque Isabel manifestó que no se sentía bien, Mauricio insistió en que continuara jugando, lo que terminó marcando uno de los primeros conflictos.

Más adelante, Dany se muestra molesta con Mauricio después de que la rutina afectara su relación. Sin embargo, los intentos no salieron como esperaba y terminó sintiéndose ignorada por él.

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Posteriormente, también le expresó a Lola su molestia porque el día anterior Mauricio la había dejado sola en el supermercado.

Así fue el regreso de Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la apariencia física de Dani (Juliette Pardau) causó furor en Pa' Seguirte Queriendo?

Desde la primera temporada, Juliette Pardau se llevó las miradas por su belleza y, tras varios años de ausencia en la historia, volvió a llamar la atención de los televidentes por su apariencia física en el estreno de la nueva temporada.

Aunque la relación entre Mauricio y Dany no atraviesa su mejor momento, Azucena y Octavio se preparan para celebrar un nuevo aniversario en un lugar especial. Con la ayuda de sus amigos, ambos se preparan para romántica velada para conmemorar esta importante fecha.