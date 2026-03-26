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¿Fin de la rivalidad? Juanda Caribe le pidió disculpas a Alexa Torrex en La casa de los famosos

Juanda Caribe le pidió disculpas a Alexa Torrex y aseguró que su gesto no tiene fines estratégicos dentro de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe se disculpa con Alexa Torrex.
Juanda Caribe se disculpa con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Juanda Caribe le pide disculpas a Alexa Torrex y parece que llegaron a una tregua en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe llega a una tregua.
Juanda Caribe llega a una tregua con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

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El pasado 25 de marzo, los participantes vivieron una particular gala de nominación donde los animales fueron los protagonistas.

Cada famoso escogió un huevo que representaba un animal salvaje y una habilidad o poder dentro de la votación.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados en La casa de los famosos Colombia 3?

En ese orden de ideas, así quedó la placa parcial de nominados: Alejandro Estrada, Juancho Arango, Alexa Torrex, Campanita y Valentino. Por su parte, Juanda Caribe colocó en placa a Yuli.

El humorista aprovechó la oportunidad para hablar en privado con Alexa sobre sus diferencias.

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¿Qué le dijo Juanda Caribe a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

En esa conversación, Juanda expresó su arrepentimiento por los enfrentamientos que han protagonizado y le pidió disculpas por si en algún momento la ha ofendido con sus palabras.

Según él, su intención es dejar los inconvenientes en el pasado y comenzar una nueva relación dentro de la casa.

Alexa replicó que sí se ha sentido lastimada en algunas ocasiones, pero que está dispuesta a conversarlo, ya que era la primera vez que se sentaban a solas para hacerlo.

Juanda Caribe afirmó que esta tregua no la pide con ningún interés estratégico en el juego, sino porque le nace y porque admira a Alexa como competidora y como persona creativa.

El barranquillero aseguró que en este momento de la competencia se siente más fuerte que nunca y que esta semana ha sido satisfactoria para él, dejando claro que busca mejorar su convivencia con todas las mujeres de la casa más famosa del país.

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Alexa, por su parte, aceptó la disculpa y abrió la puerta a un diálogo más sano, aunque ambos reconocieron que la rivalidad en el juego seguirá existiendo.

Juanda dejó claro que con este gesto no pretende borrar la competencia, pues si Alexa tiene que nominarlo lo puede hacer sin problema, ya que lo importante es que entienda que sus palabras son honestas.

Por ahora, la tregua entre Juanda y Alexa marca un nuevo capítulo en la convivencia de la casa. Sin embargo, la atención también está puesta en lo que suceda con otros participantes y en cómo se moverá la placa de nominados en los próximos días.

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