Marilyn Patiño arremetió contra Luisa Cortina en La casa de los famosos: "Se te estrellaron las neuronas"
Marilyn Patiño se despachó contra Luisa Cortina en La casa de los famosos y avivó la tensión dentro de la competencia.
Los ánimos quedaron exaltados entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina, quienes volvieron a protagonizar un enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3.
¿Por qué fue el nuevo enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?
Cuando parecía que las aguas estaban tranquilas entre Luisa y Marilyn, un nuevo cruce de palabras se presentó mientras se arreglaban.
Marilyn le dijo a Luisa que fue una cobarde al intentar provocar el contacto físico y no ser capaz de hacerlo debido a la multa que debe pagar si rompe una de las reglas más estrictas del programa.
Muy opuesta a la actitud que tuvo en el primer enfrentamiento, Luisa se mostró más calmada y serena y le dijo a Marilyn que ya estaba cansada de discutir.
La actriz, por su parte, se despachó contra Luisa frente a las cámaras tildándola de no ser una persona frentera y que confunde la honestidad con la vulgaridad y la falta de educación.
Según Patiño, ya los televidentes tienen claro la clase de persona que es Luisa y que las cosas se caen por su propio peso.
Entre otras cosas, Marilyn decidió meterse en uno de sus personajes para seguirle mandando indirectas a la modelo, quien aseguró que no se va a dejar provocar más.
Por otra parte, mañana se conocerá si alguna de ellas dos o Beba se queda en la competencia, mientras hoy se revelará al habitante que será sacado por el camión de la mudanza.
¿Eidevin y Karola iniciaron su romance en La casa de los famosos Colombia 3?
Mientras Marilyn y Luisa siguen en discordia, otros habitantes viven una historia completamente distinta.
Eidevin y Karola no han disimulado su romance y cada vez se muestran más unidos y cariñosos frente a las cámaras.
Sus gestos de complicidad y cercanía contrastan con la tensión de otros participantes, aportando un matiz diferente a la convivencia dentro de la casa.
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