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Marilyn Patiño arremetió contra Luisa Cortina en La casa de los famosos: "Se te estrellaron las neuronas"

Marilyn Patiño se despachó contra Luisa Cortina en La casa de los famosos y avivó la tensión dentro de la competencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño se despacha contra Luisa Cortina.
Marilyn Patiño se despacha contra Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Los ánimos quedaron exaltados entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina, quienes volvieron a protagonizar un enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3.

Luisa Cortina no se deja provocar.
Luisa Cortina no se deja provocar de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el nuevo enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?

Cuando parecía que las aguas estaban tranquilas entre Luisa y Marilyn, un nuevo cruce de palabras se presentó mientras se arreglaban.

Marilyn le dijo a Luisa que fue una cobarde al intentar provocar el contacto físico y no ser capaz de hacerlo debido a la multa que debe pagar si rompe una de las reglas más estrictas del programa.

Muy opuesta a la actitud que tuvo en el primer enfrentamiento, Luisa se mostró más calmada y serena y le dijo a Marilyn que ya estaba cansada de discutir.

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La actriz, por su parte, se despachó contra Luisa frente a las cámaras tildándola de no ser una persona frentera y que confunde la honestidad con la vulgaridad y la falta de educación.

Según Patiño, ya los televidentes tienen claro la clase de persona que es Luisa y que las cosas se caen por su propio peso.

Entre otras cosas, Marilyn decidió meterse en uno de sus personajes para seguirle mandando indirectas a la modelo, quien aseguró que no se va a dejar provocar más.

Por otra parte, mañana se conocerá si alguna de ellas dos o Beba se queda en la competencia, mientras hoy se revelará al habitante que será sacado por el camión de la mudanza.

¿Eidevin y Karola iniciaron su romance en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras Marilyn y Luisa siguen en discordia, otros habitantes viven una historia completamente distinta.

Eidevin y Karola no han disimulado su romance y cada vez se muestran más unidos y cariñosos frente a las cámaras.

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Sus gestos de complicidad y cercanía contrastan con la tensión de otros participantes, aportando un matiz diferente a la convivencia dentro de la casa.

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El próximo viernes conoceremos a la participante resucitada.
El próximo viernes conoceremos a la participante resucitada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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