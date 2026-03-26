Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios espectadores se han sorprendido con todos los acontecimientos que han tenido las celebridades.

Por este motivo, los famosos tendrán una inesperada noticia durante la gala de este jueves 26 de marzo en donde uno de ellos será eliminado del reality tras la llegada del camión de la mudanza.

Así también, Karina aprovechó la oportunidad para pronunciarse mediante sus redes sociales acerca de la inesperada noticia que tendrán los famosos tras la llegada del camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia, en el que uno de ellos se irá.

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¿Qué dijo Karina García acerca de la llegada del camión de la mudanza en las próximas horas en La casa de los famosos Colombia?

¿Qué ocurre en La casa de los famosos Col por el camión de la mudanza? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Karina García no se ha destacado solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, cuenta con gran experiencia en realities, en especial, por hacer parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Karina también ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras ser una de las host del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? en donde ha compartido su perspectiva acerca del método de juego de cada una de las celebridades que hacen parte de la tercera temporada.

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De esta manera, Karina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en sus historias en donde expresó las siguientes palabras:

“Yo aquí pensando que hoy llega el camión de la mudanza. Eso me tiene en shock”, agregó Karina García.

¿Cuándo pasará el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Karina García sobre el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la noche de la gala de este 26 de marzo, varios televidentes se sorprenderán con la inesperada llegada del camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia, en donde el público elige mediante votaciones qué famoso será eliminada.

Por esta razón, el público tomará una importante decisión, la cual generará una variedad de inesperadas reacciones dentro de la competencia.