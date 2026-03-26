El nombre de Andrea Valdiri, más conocida como La Valdiri, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una de las creadoras de contenido más destacadas del país, sino que también, por la reciente fiesta de quince años que le hizo a su hija Isabella.

Sin duda, una de las fiestas que más lujosas que se han presentado en el país hasta el momento es la que Andrea Valdiri le hizo a su hija Isabella, obsequiándoles a sus invitados esmeraldas y otros detalles.

Así también, la influenciadora se ha convertido en centro de atención tras aparecer quebrada en llanto a causa de varios sentimientos encontrados tras varios días buscando a varias niñas para realizarles una fiesta de 15 años.

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¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri apareció quebrada en llanto en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Andrea Valdiri se ha destacado no solo por ser una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país, sino que también, por contarles varios acontecimientos de su vida a sus seguidores.

¿Cuál es la razón por la que La Valdiri apareció llorando en sus redes? | Foto: Canal RCN

Mediante un video compartido en sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, les confesó que está un poco afectada a nivel emocional tras varios días de constante trabajo, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Me veo en un trajín terrible, me veo mal, terrible. No me gusta salir así. Me levanté con una llamada maravillosa, siento que Dios me tiene una estrella cuando se trata de ayudar a alguien. Hoy es la fiesta de las 15 niñas y ya va a empezar esto tan maravilloso. Luego, de eso, me sentí muy feliz, lloro de felicidad, luego lo entenderán por qué, pero me pasan cosas increíbles”, agregó La Valdiri.

¿Cómo buscó Andrea Valdiri celebrarles a varias niñas su fiesta de 15 años?

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Cabe destacar que La Valdiri ha compartido mediante sus redes sociales que estaba en la búsqueda de varias niñas para realizarles una especial celebración de fiesta de 15 años tras el especial momento que vivió junto a su hija Isabella.

A raíz de esto, La Valdiri expresó que está sumamente orgullosa de poder acompañar a las niñas que eligió para realizarles su especial celebración de cumpleaños para que puedan disfrutar de un inolvidable momento.