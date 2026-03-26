El nombre de La Rosalía se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser una reconocida cantante española, sino que también, por el complicado estado de salud el cual enfrentó en pleno concierto.

Por esta razón, una gran variedad de internautas le han enviado múltiples mensajes mediante las diferentes plataformas digitales para que tenga una pronta recuperación tras el inesperado momento que enfrentó recientemente.

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¿Cuál fue el complicado momento que enfrentó La Rosalía en las últimas horas?

Cabe destacar que La Rosalía se encuentra atravesando por un importante momento a nivel personal y profesional tras su gira mundial llamada: ‘LUX Tour 2026’ en donde ha tenido gran popularidad.

¿Por qué razón La Rosalía detuvo concierto en Milán, Italia? | AFP: Monica Schipper

Así que la cantante ha sido viral tras una complicación de salud que le ocurrió en las últimas horas tras una intoxicación alimentaria, la cual hizo que cancelara su concierto en Milán, Italia, mientras se estaba presentando.

Esto dijo La Rosalía de su estado de salud. | AFP: Cristina Quicler

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De este modo, los seguidores de la cantante le han enviado mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación tras el complicado momento de salud que enfrentó en las últimas horas al tener que detener su concierto.

¿Qué dijo La Rosalía en sus redes acerca de su estado de salud?

Es clave mencionar que La Rosalía se ha destacado no solo por ser una reconocida cantante española, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que ocurre en su vida cotidiana.

La Rosalía compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 28 millones de seguidores que tiene un mejor estado de salud al ser remitida en un centro médico, pues, expresó las siguientes palabras:

“Me siento mejor, muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estaban allí”, agregó La Rosalía.

Entre tanto, la cantante se encuentra bajo el cuidado de especialistas médicos tras el complicado momento por el que ha estado enfrentado en estos momentos.

Sin duda, varias de las canciones que gran influencia han tenido por parte de La Rosalía son: ‘Porcelana’, ‘La Perla’ y ‘La rumba del perdón’.