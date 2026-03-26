Yailin 'La Más Viral' ha captado la atención de todos los medios y las redes sociales, después de que se conociera un video donde autoridades de Santo Domingo, en República Dominicana, la sacan esposada de una estación y la suben a un vehículo.

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¿Por qué arrestaron a Yailin 'La Más Viral'?

El pasado 24 de marzo, la cantante dominicana Jorgina Guillermo Díaz, conocida en la industria musical como Yailin 'La Más Viral', fue detenida por las autoridades mientras se movilizaba en un Lamborghini verde.

Yailin 'La Más Viral' viaja en su Lamborghini cuando fue interceptada por las autoridades y posteriormente arrestada. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Según las primeras versiones, el procedimiento se llevó a cabo durante un operativo rutinario en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. En medio de la inspección, a la intérprete de 'Bing Bong' le habrían encontrado dos 4rm4s de fuego dentro del vehículo.

De igual forma, se conoció que Yailin no se encontraba sola, ya que en el automóvil viajaban otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas hasta el momento.

En el interior del vehículo fueron ocupadas: una p!stola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda p!stola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas. Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se reserva por el momento".

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¿Qué pasará con Yailin 'La Más Viral' tras ser arrestada por posesión de 4rm4s ilegales?

Luego de que la artista de 23 años fue puesta a disposición de las autoridades competentes, comenzó a evaluarse su situación judicial.

De ser hallada culpable, podría enfrentar varios años en prisión, ya que este tipo de delito en la isla contempla sanciones que van desde multas hasta penas privativas de la libertad.

En ese mismo sentido, un reconocido periodista se refirió a las posibles consecuencias legales del caso y aseguró que, "en el peor de los casos, pudiera enfrentar entre tres años a cinco años de cárcel".

Yalin 'La Más Viral' podría ir a prisión tras hallarse en su vehículo dos 4rm4s ilegales. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

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¿Qué ha pasado con el caso de Yailin 'La Más Viral' tras ser arrestada por posesión de 4rm4s ilegales?

El caso de Yailin 'La Más Viral' sigue generando controversia tras su reciente arresto por la presunta posesión de 4rm4s ilegales.

Con el paso de los días, la defensa de la artista ha salido a dar su versión de los hechos, asegurando que ella no tendría relación directa con el material encontrado en el vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con sus abogados, uno de los acompañantes habría asumido la responsabilidad por las 4rm4s, lo que cambiaría el rumbo del proceso.

Aun así, las autoridades continúan con la investigación, mientras la defensa insiste en que se estaría señalando a la cantante por su condición de figura pública y no por pruebas concluyentes.