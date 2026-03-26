Blessd confirma distanciamiento con Kris R tras dejar de seguirse en redes: esto dijo

El cantante Blessd volvió a ser tendencia luego de confirmar que dejó de seguir en redes sociales a Kris R, lo que encendió rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos artistas.

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La revelación se dio durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde el tema salió a relucir de manera directa y sin rodeos.

¿Qué dijo Blessd sobre Kris R?

En medio del stream, Westcol le preguntó a Blessd qué había pasado con “la K”, haciendo referencia a Kris R. Inicialmente, el cantante se mostró reservado y le pidió que “tirara más suave”, intentando evitar profundizar en el tema.

Sin embargo, ante la insistencia, Blessd terminó confirmando que sí dejaron de seguirse en redes sociales. Aunque no dio detalles específicos sobre el conflicto, dejó claro que hay situaciones que no le agradan, pero que prefiere no hacer públicas.

Blessd rompe el silencio sobre Kris R y confirma que se dejaron de seguir (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

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“Hay cosas que no le gustan a uno, pero uno no quiere ni hablar”, expresó, dejando entrever que existen diferencias, aunque sin intención de generar más polémica.

El artista también aseguró que cada uno está enfocado en su propio camino y que, con el tiempo, ha ido entendiendo mejor cómo se mueve la industria musical.

Ante la duda de si estaba siendo completamente honesto, Westcol le preguntó directamente si lo que decía era real o no, a lo que Blessd respondió afirmativamente, confirmando que no se trataba de rumores.

¿Por qué se dejaron de seguir y qué dicen las redes?

Tras las declaraciones, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los seguidores comenzaron a especular sobre las posibles razones del distanciamiento, generando todo tipo de teorías.

Algunos usuarios señalaron que la situación podría estar relacionada con la vida personal de Kris R, especialmente con su actual pareja, mientras que otros consideraron que podría tratarse de una estrategia de marketing para generar expectativa.

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Incluso, varios comentarios apuntaron a que todo podría ser parte de una sorpresa para el concierto que Blessd tiene programado en Medellín, donde no descartan una aparición inesperada.

En medio del debate, también surgieron comparaciones con otros artistas del género, como Ryan Castro, a quien algunos usuarios mencionaron por tomar un camino independiente dentro de la industria.

Por ahora, no hay una versión oficial más allá de lo dicho por Blessd, pero lo cierto es que el distanciamiento ya es evidente en redes y continúa generando conversación entre sus seguidores.