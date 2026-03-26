Reina de belleza sufre incómodo accidente en vivo al perder sus dientes en el escenario | VIDEO

Una reina de belleza vivió un incómodo momento en plena presentación luego de que sus dientes se desprendieran mientras desfilaba frente al jurado y el público, en un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El incidente ocurrió durante la noche preliminar del certamen Miss Grand Tailandia 2026, uno de los concursos más importantes del país, que reúne a decenas de candidatas en busca de representar a la nación en competencias internacionales.

Reina de belleza sufre incómodo accidente en vivo al perder sus dientes en el escenario (Foto IA)

¿Quién es la reina de belleza que perdió sus dientes en el escenario?

La protagonista del momento fue Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani.

La joven se encontraba realizando su pasarela cuando al momento de presentarse frente al público, de manera inesperada, sus carillas dentales se desprendieron frente a las cámaras.

El momento ocurrió justo en una de las instancias más importantes de la competencia, donde cada participante busca destacar ante el jurado. Pese a lo impactante de la situación, Chanago mantuvo la compostura y reaccionó con rapidez.

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La candidata se giró discretamente, evitó detener el desfile y continuó con su presentación, demostrando profesionalismo en medio de la incomodidad.

Su actitud fue destacada por muchos usuarios en redes, quienes resaltaron su capacidad para manejar la situación sin perder la elegancia.

¿Cómo reaccionaron las redes al inesperado momento?

El incidente no tardó en difundirse en internet. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente, generando miles de comentarios divididos entre sorpresa, empatía y humor.

Algunos usuarios aplaudieron la reacción de la participante, destacando su seguridad y su capacidad para seguir adelante pese al percance. Otros, en cambio, tomaron el hecho con humor, convirtiéndolo en tendencia dentro de distintas plataformas.

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El certamen Miss Grand Tailandia reúne a 77 candidatas de todo el país y se ha consolidado como uno de los más relevantes dentro del circuito de concursos de belleza en Asia. La gran final está programada para el 28 de marzo en el MGI Hall.

En este evento se elegirá a la representante nacional que competirá en el Miss Grand International 2026, que este año se llevará a cabo en India.

Aunque el momento fue inesperado, la reacción de Kamolwan Chanago terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la temporada, demostrando que, incluso en situaciones adversas, la actitud puede marcar la diferencia.