En los últimos días, una gran variedad de hinchas ha generado múltiples comentarios mediante las redes sociales acerca del próximo partido que se llevará a cabo entre la Selección Colombia de Fútbol y la Selección de Croacia este 26 de marzo.

Tras el próximo partido que se llevará a cabo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en el que los espectadores tendrán la oportunidad de tener una previa del desempeño que cada uno de los equipos tendrá en la Copa Mundial de Fútbol.

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¿Cuánto quedará el marcador de Colombia Vs. Croacia según la Inteligencia Artificial?

A medida que transcurren los días, la tricolor está más cerca en demostrar todo su desempeño para disputar el Mundial de Futbol 2026 el cual se llevará a cabo en: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién ganaría según la IA:. Colombia o Canadá? | AFP: Luis Acosta

Por este motivo, la Selección Colombia, equipo dirigido por el Director Técnico Néstor Lorenzo, ha demostrado que cuenta con una importante racha fuera de las derrotas, demostrando la gran habilidad que cada jugador ha tenido en anteriores partidos. También, Luis Díaz es uno de los jugadores que más influencia ha acaparado en redes sociales por su gran desempeño.

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Así también, la Selección de Croacia ha adquirido gran popularidad en los últimos años al ser uno de los equipos con mayor élite en Europa, al tener buenos resultados en los últimos encuentros deportivos. También, por la amplia trayectoria de uno de sus reconocidos jugadores: Luka Modrić.

Por este motivo, te contamos la predicción que comparte la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, pues, arroja un análisis acerca de la predicción del resultado que tendrá el partido disputado en las próximas horas.

Según la IA, habrá un marcador de 2-1, ganado la Selección de Colombia y la segunda posibilidad que arroja se trata acerca de un un empate, quedando ambos equipos en 2-2.

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Según lo explica la IA, la tricolor tendría la oportunidad de ganar el partido ante Croacia por su actual dinamismo y técnicas dentro de la cancha, tal como se ha evidenciado en anteriores partidos.

Esto dijo Néstor Lorenzo tras próximo partido de la tricolor. | AFP: Joaquín Sarmiento

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Néstor Lorenzo en sus redes tras el próximo partido de Colombia Vs. Croacia?

El nombre de Néstor Lorenzo, Director Técnico de la Selección Colombia masculina de mayores de fútbol ha tenido un gran recibimiento en los últimos meses tras el gran desempeño que ha tenido con la tricolor y, también, por su próximo paso en el Mundial 2026.

Por este motivo, Néstor compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram una publicación en la que expresó su orgullo tras el próximo partido que tendrá la Selección Colombia, expresando las siguientes palabras: