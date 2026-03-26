¿Manuela QM demandará a Blessd por alimentos? El artista rompe el silencio y responde

El cantante Blessd volvió a generar conversación en redes sociales luego de referirse, en tono de broma, a una posible polémica relacionada con una supuesta demanda por alimentos por parte de Manuela QM, madre de su hijo.

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Las declaraciones se dieron durante un stream junto a Westcol, donde el artista habló sin filtro sobre diferentes aspectos de su vida personal, incluyendo su relación con la influencer y el bebé que viene en camino.

Blessd aclara si Manuela QM podría demandarlo por alimentos y envía mensaje (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Manuela QM demandará a Blessd por alimentos?

Todo comenzó cuando Westcol planteó, en tono jocoso, cuál podría ser la próxima polémica del cantante. Ante esto, Blessd respondió entre risas que tal vez sería una relacionada con “alimentos”, insinuando una posible demanda.

Sin embargo, el comentario fue rápidamente aclarado por el artista, quien dejó claro que se trataba de una broma. Westcol reaccionó diciendo que no podía “dejarse funar por alimentos”, lo que llevó a Blessd a ponerse más serio y responder de manera contundente.

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El cantante aseguró que a su hijo no le faltará nada y enfatizó que nunca sería un padre ausente en ese sentido. Con esto, buscó cerrar cualquier tipo de especulación sobre su responsabilidad frente a la llegada de su bebé.

¿Qué dijo Blessd sobre Manuela QM?

Durante la conversación, Blessd también se refirió a Manuela QM, con quien, según lo que se ha percibido en redes, ya no mantendría una relación sentimental.

El artista habló de ella en términos positivos, describiéndola como “una mujer perfecta” y asegurando que no pudo haber elegido a una mejor madre para su hijo. Destacó sus valores, su familia y la tranquilidad que le genera saber que el bebé estará bien cuidado.

En medio del stream, Westcol lanzó otro comentario en tono de burla: “lo que hace uno para recuperar el hogar”. Ante esto, Blessd lo frenó de inmediato, aclarando que sus palabras no tenían esa intención y reiterando su respeto hacia Manuela.

Por su parte, Westcol también reconoció públicamente a la influencer, señalando que es una buena mujer que ha recibido críticas en redes sin responder a los ataques, manteniéndose al margen de las polémicas.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el estado actual de la relación, las declaraciones dejan ver que, más allá de las diferencias, ambos mantienen una postura de respeto enfocada en el bienestar de su futuro hijo.