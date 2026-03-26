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Jenny López confesó por qué no se ausenta de redes en su luna de miel con Jhonny Rivera: esto dijo

La cantante Jenny López explicó la razón por la que no se aleja de sus redes junto a Jhonny Rivera en su luna de miel.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jenny López confesó por qué no se ausenta de redes en su luna de miel con Jhonny Rivera: ¿por qué?
¿Cuál fue la confesión que hizo Jenny López sobre su luna de miel? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jenny López y Jhonny Rivera se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse por ser dos reconocidos artistas del género popular, sino que también, por llegar al altar hace algunas semanas.

Por esta razón, desde que ambas celebridades que hacen parte del entretenimiento se casaron, han aprovechado la oportunidad para contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que han hecho en su vida cotidiana.

Así que Jenny López rompió el silencio recientemente tras una dinámica de preguntas que realizó junto a sus seguidores en donde le hicieron varias preguntas acerca de su matrimonio y todos sus proyectos a nivel profesional.

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¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Jenny López en sus redes sociales?

Jenny López confesó por qué no se ausenta de redes en su luna de miel con Jhonny Rivera: ¿por qué?
Esto confesó Jenny López en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Jenny López no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante del género popular y ser pareja de Jhonny Rivera, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Por este motivo, Jenny López realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde un seguidor le preguntó lo siguiente:

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El internauta le dijo a Jenny: “deberían de ausentarse un poco de redes y vivir plenamente su luna de miel. Es el tiempo de ustedes”, a lo que enseguida la cantante respondió: “a nosotros nos gusta compartirles muchas cosas de la vida a ustedes, no solo de lo laboral, sino que también de lo personal, ustedes son parte importante de nosotros”, agregó Jenny.

Con base en esto, Jenny expresó que tiene un incondicional agradecimiento con sus seguidores quienes la han apoyado en importantes momentos de su vida, en especial, por estar pendientes de lo que suele hacer en su vida cotidiana, pues por el momento, se encuentra en Europa.

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Jenny López confesó por qué no se ausenta de redes en su luna de miel con Jhonny Rivera: ¿por qué?
¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la boda de Jenny López y Jhonny Rivera hace algunas semanas?

Recordemos que el pasado domingo 22 de febrero, Jenny López contrajo matrimonio con Jhonny Rivera en un corregimiento de Arabia, Risaralda, donde tuvieron la oportunidad de compartir con reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano.

Por su parte, la boda se ha convertido en una de las preferidas del año en el campo del entretenimiento por todos los detalles que se mostraron mediante las redes sociales.

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